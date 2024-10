Arezzo, 7 ottobre 2024 – La BC Servizi Arezzo esulta nel finale contro Quarrata Al Palasport Estra arriva il primo bel successo in campionato

BC Servizi Scuola Basket Arezzo-CLS Dany Basket Quarrata 74-69 Parziali: 19-18; 37-30; 54-53 BC Servizi: Scortica 2, Toia 11, Nica ne, Iannicelli 2, Fabrizi ne, Buzzone 12, Lemmi 6, Prenga 18, Vagnuzzi ne, Kader 8, Terrosi, Bischetti 15. All. Fioravanti Ass.Liberto CLS: Nyuol ne, Lytvyn, Balducci 4, Molteni 10, Artioli 15, Calabrese 5, Regoli 12, Bortnikovs 3, Antonini 20, Babovic. All. Tonfoni Ass. Livi L'esordio al Palasport Estra porta in dote alla BC Servizi Arezzo i primi due punti in campionato al termine di una gara combattuta ed emozionante contro il CLS Quarrata. Parte deciso il quintetto di Fioravanti che vuole proseguire sulla scia del secondo tempo di Siena, gli ospiti però rimangono in scia ed il primo quarto finisce con la SBA avanti di una sola lunghezza 19-18. Nel secondo parziale la BC Servizi prova ad allungare prendendo 4 lunghezze di vantaggio prima di un break di 6-0 che porta Arezzo in doppia cifra di vantaggio sigillato da un appoggio da sotto di Prenga innescato da Buzzone. In un momento di difficoltà Quarrata ha il merito di riuscire a bloccare l'attacco amaranto che rimane fermo a quota 37 per tre minuti fino al 37-30 dell'intervallo. Al rientro in campo Bischetti e Toia rilanciano ancora a + 10 la BC Servizi, ma i pistoiesi non demordono e si rifanno sotto con Antonini che punisce da 3 punti la difesa amaranto ed Artioli che si fa valere nell'area pitturata. Un ottimo Bischetti ridà fiato ai ragazzi di coach Fioravanti che grazie ad un canestro di Kader ed un libero ancora di Bischetti riescono a chiudere avanti 54-53 il terzo quarto. I dieci minuti finali sono un susseguirsi di emozioni, Quarrata mette la testa avanti con in canestri di Antonini e Artioli, Arezzo ha la determinazione per rimanere incollata agli avversari e regalarsi un arrivo in volata. L'inerzia morale della partita viene ribaltata da una tripla di Buzzone dall'angolo a cui fa subito seguito una incursione di un decisivo Toia nel cuore della difesa ospite. La BC Servizi si conquista con i denti 4 lunghezze di vantaggio che, grazie ad una difesa che non concede punti facili agli avversari, rimangono quelli decisivi per portarsi a casa un prezioso successo. I punti dalla lunetta di Prenga ed un canestro di Balducci a 3 secondi dalla fine fissano il punteggio sul 74 a 69 dell'ultima sirena che fa esultare il Palasport Estra che ha sostenuto la squadra amaranto per tutta la gara. Per la SBA una vittoria molto importante in vista di una serie di partite molto impegnative a partire dal turno infrasettimanale in programma Mercoledi alle 21 ad Empoli contro una USE ferita dalla sconfitta patita sul campo del Costone Siena.