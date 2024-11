Arezzo, 13 novembre 2024 – Domenica 17 novembre la Unione Polisportiva Policiano con il patrocinio del Comune di Arezzo ed il CSI di Arezzo chiuderà la stagione da un punto di vista organizzativo con il Trail di Lignano gara di corsa Trail di km 13 valida come ultima prova del Grand Prix 2024.

Il percorso molto suggestivo , con partenza dalla sede della Polisportiva Policiano per poi inoltrarsi negli uliveti e colline che sovrastano il paese fino a raggiungere il Castello di Policiano per poi lambire la chiesa di S.Andrea a Pigli e prendere il sentiero di via dei Fagiani prima di affrontare la lunga discesa che riporta alla sede della Polisportiva.

Sarà l’ultima prova del Grand Prix 2024 (punteggio doppio) in cui tutto può ancora succedere con Andrea Serluca in testa tallonato da Stefano Bettarelli e Giovanni Ciambriello mentre in campo femminile Giulia Sadocchi non dovrebbe avere problemi mentre per il 2° e 3° posto se la dovranno ancora giocare Valentina Mattesini e Noemi Trippi.

Negli ampi spazi della Polisportiva alle ore 10,45 si disputeranno anche le gare del settore giovanili con ampia partecipazione delle società della provincia che si giocheranno il 27° Memorial Gabriele Annetti , mentre verrà anche premiato l’atleta più anziano con il trofeo Amilcare Gibin.

Al termine della mattinata, intorno alle ore 12,00 si effettuerà il Pranzo della Pappardella alla Lepre con menù fisso e su prenotazione.

Programma:

ore 8,30 ritrovo presso la sede della U.P.Policiano

ore 9,30 Partenza della gara Trail Lignano di km 13

ore 10,20 Primi arrivi , gli ultimi intorno alle ore 11,00

ore 10,45 gare del settore giovanile

ore 12,00 Pranzo della Pappardella alla Lepre

per info: 3398428104 -3392214511- [email protected]