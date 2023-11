Il Tennis Giotto premiato come miglior circolo del Circuito delle Vallate Aretine

Arezzo, 8 novembre 2023 – Il Tennis Giotto è stato premiato come miglior circolo del Circuito delle Vallate Aretine. Il riconoscimento è arrivato direttamente dalla delegazione provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel al termine di un’intera stagione di tornei che, tra Arezzo e le province limitrofe, hanno coinvolto migliaia di atleti. La somma dei risultati di tutte le categorie ha permesso al Tennis Giotto di risultare nuovamente come il miglior movimento tennistico della provincia, a dimostrazione della competitività dell’attività sportiva in tutte le diverse fasce d’età dall’Under10 agli adulti.

Le soddisfazioni per il circolo di via Divisione Garibaldi sono giunte anche a livello individuale in virtù del primo posto nelle classifiche di ben cinque categorie. L’Under12 femminile ha registrato la vittoria di Carlotta Melani, l’Under14 maschile di Giorgio Magi che si è imposto anche nel master finale sul compagno di circolo Duccio Benigni e l’Under16 femminile di Bianca Vannelli, mentre il successo nell’Under16 maschile è spettato a Gregorio Romano che è tesserato per il Valtiberina Tennis ma che si allena sui campi del Tennis Giotto. Alessia Giulicchi e Patrizia Felicini hanno bissato la vittoria nel doppio femminile ottenuta nel 2022 e si sono imposte anche nel master finale, infine Alessandro Urbini ha meritato il premio speciale intitolato alla memoria di Alessandro Terziani che viene conferito all’atleta con la maggior partecipazione alle attività del Circuito delle Vallate Aretine. Felicini, inoltre, ha trionfato anche nel master finale femminile di Quarta Categoria. «Il Circuito delle Vallate Aretine - ha spiegato Francesco Benci, direttore sportivo del Tennis Giotto, - è una manifestazione d’eccellenza del tennis locale, con un ricco programma di tornei che per l’intera stagione forniscono occasioni di incontro e confronto. La vittoria del premio come “miglior circolo” è un riconoscimento all’intero movimento dai giovani emergenti agli adulti che, tuttora, testimoniano e mantengono viva la loro passione per il tennis con ottimi risultati».