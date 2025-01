Arezzo, 6 luglio 2024 – I castiglionesi Daniele Brocchi e Lorenzo Cappioli convocati nella Rappresentativa Regionale Strada Esordienti per la gara "Campionato Italiano Strada Esordienti 1° anno" che si corre domani in provincia di Lucca.

“Nel segno della nostra tradizione ciclistica, dopo le gesta e l'inimitabile percorso del del CT Daniele Bennati, dalla Polisportiva Albergo Oliveto due nuovi Esordienti sono stati convocati nella Rappresentativa Regionale Strada Esordienti per la gara "Campionato Italiano Strada Esordienti 1° anno" che si corre domani in provincia di Lucca. In bocca al lupo ai nostri Daniele Brocchi e Lorenzo Cappioli. Divertitevi, pedalando!”

Lo annuncia il sindaco Mario Agnelli che proprio ieri ha incontrato i due giovani atleti accompagnati ai dirigenti della Polisportiva che dichiarano: “grande soddisfazione per 2 dei nostri 5 esordienti 1° anno. Grazie a costanza e a buoni risultati ottenuti fin dall' inizio della stagione e grazie alla collaborazione di tutti i nostri atleti oggi possiamo festeggiare questo importante evento!!! Un ringraziamento al Ds Luciano Fei e al nostro Giovacchino Lombardi”.

Al Campionato Italiano Strada esordienti 1 anno si respira, quindi, aria castiglionese.

I ciclisti Daniele Brocchi e Lorenzo Cappioli della Polisportiva Albergo-Oliveto fanno parte della rappresentativa toscana e domani corrono per il titolo di campione italiano.

Un grande onore per la città castiglionese che ancora una volta riconferma il suo amore per le due ruote.