Arezzo, 1 aprile 2025 – Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sport.

Il Palazzetto dello sport ospiterà, sabato 5 e domenica 6 aprile, le gare del campionato di serie C di ginnastica artistica femminile. Sono attese mille persone per una manifestazione interregionale in cui le squadre di sfideranno per aggiudicarsi la promozione in serie B, nella cosiddetta “una zona tecnica” del centro- sud d’Italia. Parallelamente, l’altra zona tecnica si terrà a Padova per il Nord Italia

La competizione vedrà la partecipazione di 21 squadre, 160 ginnaste, staff tecnici e pubblico al seguito, provenienti da ben 11 regioni: Toscana, Liguria, Lazio, Umbria, Molise, Sardegna, Campania, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Basilicata, con giudici federali che arriveranno da tutta Italia. L’organizzazione è a cura della Società Ginnastica Aurora di Montevarchi in collaborazione con la Ginnastica Poggetto di Firenze. Tra le atlete in gara anche Chiara Menichincheri della società Aurora in prestito al Centro Ginnastica di Firenze

L’iniziativa è presentata dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, dal Presidente Comitato Regionale Toscana, Sandra Fei, dalla Dirigente Società Ginnastica Aurora, Paola Volpini e dal Presidente della Società Ginnastica Poggetto, Mauro Selvi

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento di grande rilevanza – afferma il Sindaco Chiassai Martini – La ginnastica a Montevarchi continua a essere un punto di riferimento nazionale. Il nostro sostegno dimostra l'importanza che attribuiamo al ruolo di tutte le associazioni sportive nel promuovere valori positivi e nel far conoscere il nostro territorio. Con la riqualificazione delle strutture, tra cui il Palazzetto dello Sport, Montevarchi è ormai una location ideale per ospitare eventi di questa portata, dove passione, spettacolo e sacrificio si fondono in un’esperienza unica. Un appuntamento imperdibile per la città che avrà l'onore di accogliere giovani talenti provenienti da tutta Italia. I complimenti maggiori vanno alla Ginnastica Aurora che, fondata nel 1950, festeggia quest’anno i suoi 75 anni di attività, rappresentando un pilastro della tradizione sportiva di Montevarchi”

“Lo sport – prosegue l’assessore Allegrucci – è un motore fondamentale anche per la crescita e la promozione di un territorio. Montevarchi in questi due giorni sarà al centro della ginnastica artistica nazionale grazie all’impegno e l’ottima organizzazione delle Società Aurora e Poggetto di Firenze”

“ Ospitiamo la finale del campionato di serie C con oltre 100 atlete - conclude Paola Volpini dell’Aurora - Le prime classificate accedono direttamente alla serie B mentre le altre si sfideranno nella final eight di maggio a Firenze –– una manifestazione che nobilita la nostra associazione, molto accreditata sia a livello regionale che nazionale”