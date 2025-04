Arezzo, 1 aprile 2024 – La stagione agonistica del Campionato Italiano Regolarità Gruppo 5 si aprirà nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 aprile a Castiglion Fiorentino, scelta anche per onorare la memoria di Sandro Botti, membro del Comitato Moto Epoca.

Il percorso è di circa 45 chilometri con 3 prove speciali due cross test e un enduro test.

La stagione agonistica dei regolaristi italiani è alle porte. Il primo incontro andrà in scena sabato 5 e domenica 6 aprile a Castiglion Fiorentino con l’organizzazione del Motoclub Castiglion Fiorentino intitolato a Fabrizio Meoni.

Si prevedono oltre 300 centauri sulla “linea” di partenza di domenica 6 aprile anche se già da venerdì 4 Castiglion Fiorentino diventerà “l’ombelico del mondo” dei motociclisti.

“La gara si svolgerà lungo un percorso studiato ad hoc per le moto d’epoca da regolarità, capace di appagare la voglia di tornare in sella, dopo la pausa invernale, dei centauri vintage. Saranno tre i giri, da circa 45 chilometri ciascuno, che dovranno affrontare i piloti al via; altrettante saranno le Prove Speciali, di cui un Cross Test di circa 2 chilometri, un altro Cross Test di circa 2,5 chilometri e un Enduro Test di circa 3 chilometri” spiega Massimo Segantini, presidente del Moto Club Fabrizio Meoni.

La prima gara della stagione agonistica 2025 sarà un’occasione per ricordare Sandro Botti, il componente del Comitato Moto Epoca FMI e amico di Francesco Mazzoleni (responsabile del Campionato Italiano di Regolarità) scomparso nel marzo dello scorso anno.

“Sandro Botti” – ricorda Carlo Landucci, amico e compagno di avventure motociclistiche di Sandro – “era un grande appassionato di moto d’epoca, degli anni ’80, e grazie a lui qualche anno fa nacque la squadra ‘Toscana 1’ di cui anche io facevo parte e con le moto di Sandro, le più belle e le più performanti d’Italia abbiamo partecipato a competizioni nazionali ed internazionali classificandoci ai primi posti”.

Dal punto di vista logistico, la carovana del Gruppo 5 sarà accolta nella splendida e centralissima Piazza Garibaldi, dove troveranno posto il paddock (che aprirà i battenti venerdì 4 aprile alle ore 13:00) e la segreteria di gara (situata nelle adiacenze). Anche il Parco Chiuso sarà collocato in una cornice esclusiva, nel piazzale del centro storico sotto la Torre del Cassero.

“Come affermata e collaudata tradizione il Motoclub Castiglion Fiorentino Fabrizio Meoni, anche in quest’occasione, ha sfornato un appuntamento sportivo di caratura nazionale che trasforma la nostra Città tra le più attive e vicine al mondo dello sport, settore, quest’ultimo, che incide positivamente anche sul comparto turistico-ricettivo” conclude il sindaco Mario Agnelli.