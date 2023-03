Gli Esordienti B della Chimera Nuoto sono sesti al Campionato Regionale

esordienti

Arezzo, 20 marzo 2023 – Sesto posto per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale a Squadre Esordienti B. La manifestazione ha impegnato sedici giovani nuotatori nati tra il 2012 e il 2014 che, a Massarosa, si sono confrontati con i coetanei di ventitré squadre da tutta la Toscana e hanno ottenuto un positivo posizionamento nella classifica generale frutto dei risultati colti nelle singole specialità. A livello individuale sono arrivati i secondi posti di Niccolò Gepponi del 2012 nei 100 stile libero e di Giorgio Raffi del 2013 nei 100 misti, oltre al terzo posto di Francesco Menchetti del 2012 nei 100 stile libero, mentre di squadra è da registrare il terzo posto nella staffetta 4x25 stile libero con Gepponi, Menchetti, Mattia Bianchini e Bernardo Cerofolini. La squadra della Chimera Nuoto qualificata per il Campionato Regionale era poi completata da Olivia Beneforti, Matilde Beoni, Zoe Bondioli, Maria Chiara Bracciali, Luca Capanni, Viola Cenciarelli, Giulia Gaiti, Anna Magi, Riccardo Pasquini, Margherita Squarcialupi e Simone Venezia.

Nel frattempo, la società aretina ha festeggiato anche un terzo posto nella seconda prova del Campionato Regionale di nuoto sincronizzato a Firenze. Le sincronette della Chimera Nuoto, allenate da Karina Taveras insieme a Cristina Lo Iacono e Francesco Salvini, si sono messe alla prova in una serie di esercizi di cui una giuria ha valutato parametri quali accuratezza delle posizioni, stabilità e uniformità dei movimenti, con il miglior risultato che è rappresentato dal bronzo di Asia Mercatelli e Martina Iebba del 2011 nella gara in duo tra le Esordienti A. Nella stessa categoria ha ben figurato anche Emma Magi del 2012 che ha centrato il quarto posto nella prova in solo. Il Campionato Regionale, inoltre, ha visto due coppie mettersi alla prova in Duo tra le Ragazze con un sesto posto di Asia Eleonora Casucci del 2010 e Caterina Bonarini del 2008, e un nono posto di Agnese Biagioli del 2008 e Sofia Pancini del 2009, poi la squadra della Chimera Nuoto era completata da Gaia Silvestri e da Noa Lothian.

Ottimi piazzamenti sono arrivati, infine, dalle più recenti prove dei campionati provinciali del settore pre-agonistico Propaganda dove i più piccoli nuotatori del biennio 2015-2016 hanno registrato positivi margini di crescita e miglioramenti cronometrici. Il gruppo allenato da Adriano Pacifici è sceso in vasca a Cortona accompagnato da Loris Rubechini e Francesco Salvini dove sono stati registrati i primi posti di Michele Alfini nei 25 dorso tra gli Esordienti e di Cloe Barraco nei 25 dorso tra gli Esordienti, il secondo posto di Flavio Capponi nei 25 dorso tra i Giovani, e i terzi posti di Valeria Cincinelli nei 25 dorso tra gli Esordienti e di Noemi Cappanni nei 25 dorso e nel sottopasso 25 metri tra i Giovani. La staffetta 4x25 stile libero con Alfini, Giacomo Ghiandai, Adele Gori e Ginevra Pilastri si è piazzata al secondo posto tra gli Esordienti e, infine, un terzo posto è stato raggiunto da Capponi, Aurora Bassi, Anna Gambini e Luca Lisi nella staffetta 4x50 stile libero tra i Giovani.