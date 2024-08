Fiorentina e Atalanta accendono la stagione Uefa. Da Varsavia alla Conference, quante novità

Firenze, 12 agosto 2024 – Calcio e cultura, insieme – questo il messaggio dell’Uefa – in occasione dei primi eventi sportivi della nuova stagione. E sulla scena ci saranno prima l’Atalanta e poi la Fiorentina che fra 10 giorni debutterà nella Conference 2024/2025.

Mercoledì, intanto, si accendono i riflettori su Varsavia, in occasione della Supercoppa Uefa, tra Real Madrid e Atalanta.

Tutti i biglietti sono stati venduti e a Varsavia arriveranno tifosi da tutto il mondo, tra cui quasi 10mila dalla Spagna e dall’Italia. La città si sta preparando a una vera e propria festa sportiva. Domani si svolgerà – proprio da programma Uefa – un festival per gli appassionati di calcio sui viali lungo la Vistola, che nella stagione estiva diventano il centro dell’intrattenimento della capitale. Un luogo unico è quello in cui si svolgerà l’evento: il PGE Narodowy è una struttura situata quasi nel centro della città. È stato costruito per UEFA Euro 2012 e da allora ha ospitato molti eventi, sia sportivi che musicali, conferenze e fiere. Ma Varsavia non è solo PGE Narodowy. Varsavia è una città che sfida tutti gli stereotipi. La capitale della Polonia ha una storia insolita, ma è allo stesso tempo una città dinamica e moderna, che trasuda energia. Per tutti coloro che si recheranno alla Supercoppa UEFA, Warsaw Tourism Office ha preparato una guida speciale per aiutarvi a muovervi in città, oltre a consigli su cosa visitare durante il soggiorno: https://go2warsaw.pl/en/supercup/.