Due medaglie per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale di Fondo

Arezzo, 15 febbraio 2024 – La Chimera Nuoto vince un argento e un bronzo al Campionato Regionale Indoor di Fondo. La massima manifestazione invernale sviluppata sulle lunghe distanze ha impegnato un gruppo di sette nuotatori e nuotatrici della società aretina che, a Livorno, hanno dimostrato carattere, resistenza e tecnica in una gara sviluppata su 3000 metri in stile libero. Il miglior risultato porta la firma di Natalia Mazzeschi che, nella categoria Ragazze 2010, ha nuotato ininterrottamente per 38’06”30, ha meritato il secondo gradino del podio e ha confermato la medaglia d’argento già conquistata nel 2023, poi in campo femminile sono stati registrati il quarto posto di Giusi Fiorucci, il quinto posto di Sveva Pancini e il sesto posto di Greta Viola Maraghini tra le Ragazze 2011. Il terzo posto è stato invece centrato da Alessio Menchetti del 2009 tra i Ragazzi 2009-2010 con il cronometro fermato a 36’39”70, infine la squadra della Chimera Nuoto è stata completata da Leonardo Raffi e Simone Sandroni.

Ventisei atleti, nel frattempo, sono scesi in vasca a Siena nella seconda prova invernale valida come tappa di qualificazione e di avvicinamento per i prossimi Campionati Regionali Giovanili Invernali in programma tra venerdì 15 marzo e domenica 24 marzo a Livorno. La gara ha proposto un confronto tra squadre aretine, senesi e fiorentine nella categoria Unica, con la Chimera Nuoto che è riuscita a trovare soddisfazioni con due primi posti, due secondi posti, tre terzi posti e altri positivi piazzamenti che permettono di ben sperare in vista del proseguo della stagione. La soddisfazione della vittoria è stata vissuta da Gabriele Gambini del 2005 nei 200 stile libero e da Eleonora Mazzeschi del 2008 nei 200 rana, poi positive sono risultate le prove di Sofia Donati del 2007 (seconda nei 50 rana), di Tommaso Senesi del 2009 (secondo nei 100 dorso), di Gaia Burzi del 2007 (terza nei 200 stile libero e quarta nei 200 e 400 misti), di Fabio Ferrari del 2006 (terzo nei 200 misti) e di Alessio Menchetti del 2009 (terzo nei 200 rana).