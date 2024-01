Csi e Istituto Beato Gregorio X: sinergia in favore delle Associazioni Sportive

Arezzo, 25 gennaio 2024 – Il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Arezzo e l’Istituto Beatro Gregorio X creano una sinergia in favore delle Associazioni Sportive. La riforma dello sport sta apportando rilevanti modifiche agli stili di vita naturale delle associazioni del territorio italiano. Da qui nasce la necessità di garantire e risolvere un bisogno: Lorenzo Bernardini, Presidente del Csi di Arezzo, e Massimo Popolo, direttore dell’Istituto, hanno stilato una convenzione in merito.

“La convenzione con l’Istituto Beato Gregorio X in merito al Medico Competente per le società sportive nasce dal bisogno creato dalla riforma dello sport ormai entrata pienamente in vigore”, dice Lorenzo Bernardini. “Volevamo un partner importante del territorio aretino per facilitare le società sportive con tutto quello che compete per il medico di riferimento, come impone la riforma e per seguire le attività associative. Questa sinergia con Massimo è tesa a questo: dare il servizio alle società affiliate al Csi di Arezzo. in ottica di questo è sempre a disposizione la segreteria e l’email di riferimento di tale convenzione a per chi vuol avere informazioni e contatti”.

“Siamo felici di fornire un servizio alle società sportive con cui siamo in continuo contatto per le visite d’idoneitá sportiva e per la medicina specialistica”, dichiara Massimo Popolo. “Come Istituti siamo pronti a dare il nostri contributo professionale in questa fase di cambiamenti normativi che prevedono nuovi adempimenti per le società sportive, anche dilettantistiche”.