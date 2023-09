Contributi dalla Regione alle Pmi editoriali locali

Mano tesa alle emittenti televisive, radio, agenzie, periodici e quotidiani on line di ambito locale, a difesa dell’occupazione di giornaliste e giornalisti. La Regione Toscana ha pubblicato il 28 agosto il bando per la concessione di contributi alle imprese editoriali, riservato a micro, piccole e medie imprese con sede operativa nel territorio regionale. In particolare si tratta di un sostegno mirato alle aziende più direttamente interessate ai processi di innovazione del digitale terrestre televisivo e della tecnologia Dab per le radio. "Come Regione vogliamo difendere e tutelare il pluralismo dell’informazione. È un tema che ci è caro e che vuol dire anche difendere i posti di lavoro di quelle aziende – commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani (nella foto) –: una battaglia che ci vede al fianco, oggi come in passato, dell’Associazione Stampa Toscana".