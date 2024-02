Comune di Capolona: vincono Campionato Italiano di freccette Le Maleficent

Arezzo, 1 febbraio 2024 – Sono sei le freccette rosa del Circolo di San Martino Sopr’Arno, sono di Capolona, Castel Focognano, Palazzo del Pero e Anghiari . Erica Bendoni, Claudia Vitellozzi, Lucia Buffetti, Alice Bracci, Elena Fierli e Katy Innocenti , insieme formano una squadra magica “Le Maleficent” , e oggi sono le Campionesse Italiane a Squadre 2023 di Freccette Soft Dart , Federazione Open Dart , portando così sul podio più alto il nome di Capolona, dove nascono nel 2020 e dove si allenano.

“E’ una grande soddisfazione per il titolo ma soprattutto perché e’ il giusto coronamento di un gruppo della frazione di San martino che sta svolgendo la sua attivita’ in maniera encomiabile con grande impegno “ ha dichiarato il Sindaco Mario Francesconi “un grande ringraziamento e un grande onore per il comune di Capolona “.

Il capitano della squadra delle Maleficent,2023, è Katy Innocenti che tiene stretto il grande trofeo.

“Quest’anno il campionato non è stato facile, le squadre femminili rispetto agli anni scorsi, sono aumentate notevolmente”commenta Katy Innocenti “e la gara di campionato ad Arezzo Fiere e Congressi , che si è svolta dal 19 al 21 gennaio, è stata lunga, giocare è stato faticoso sia da un punto di vista mentale oltreché fisico” ma fa presente che “ci si allena tutti i giorni, a casa o qui a San Martino , perché ci sono anche mamme giovani,” il capitano conclude infine guardano a cio’ che forse è stato determinante nella vittoria” il gruppo, l’ affiatamento, il legame forte che ci unisce , il conoscersi sempre di più , legato poi alla testa, non dobbiamo infatti mai dimenticare il fattore mentale”

A consegnare una targa di ringraziamento alle Maleficent , insieme al Sindaco, all’assessore Cinzia Nocentini è Gianluca Norcini, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Capolona “ Non solo grazie per il titolo vinto che è arrivato nel nostro Comune, ma grazie perché loro non sono solo le Maleficent delle freccette, perché fanno parte di un circolo che coniuga l’associazionismo puro allo sport” ha commentato Norcini con Cinzia Nocentini “In questo ultimo periodo Capolona sta facendo bene a livello sportivo, dalla pallavolo, alla ginnastica ritmica, al calcio, alla kick boxing con Corsetti che ha vinto il titolo italiano”

Le Maleficent hanno dato prova di grande capacità anche nello still , Erica Bendoni e Claudia Vitellozzi hanno conquistato il titolo regionale di Freccette Still, titolo vinto anche nel singolo da Caludia Vitellozzi.

Ora Capolona si prepara alla Gara Ufficiale Toscana F.I.G.F. domenica 11 febbraio nei locali della ProLoco il Ponte in via dei Tiratoi , un torneo di freccette individuale valido per la classifica nazionale , organizzato dal Comitato Regionale Toscana F.I.G.F. in collaborazione con ASD Freccette Firenze.

“Un grazie al Circolo di San Martino e alle sue squadre di freccette sia maschili che femminili per averci dato questa opportunità attraverso le loro vittorie e grazie alla ProLoco il Ponte per mettere a disposizione i locali “ ha detto Gianluca Norcini” come già avvenuto negli altri anni avremo la possibilità di avere tutte le nostre strutture ricettive al completo , dimostrazione nel nostro territorio lo sport va di pari passo anche con lo sviluppo turistico, visto che arriveranno tanti giocatori ,da cinque regioni italiane, per accumulare punti per entrare a far parte della nazionale, e molti giocatori arriveranno con le famiglie, pernotteranno, e si muoveranno nel territorio”

Dopo la vittoria Le Maleficent sono passate dalla categoria B alla A ,adesso il gioco si fa piu’ duro e a guidarle nel 2024 sarà il nuovo capitano Erica Bendoni che ha già annunciato …” calcolo mentale al massimo per contare punti e scegliere il bersaglio giusto “