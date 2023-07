Ciclismo, il team Marevettamare si aggiudica il Tuscany Bike Challenge

Grosseto, 7 luglio 2023 - Il team Marevettamare si aggiudica il Tuscany Bike Challenge. Importante affermazione della società ciclistica maremmana. Domenica 25 giugno al Mugello, con partenza all'interno dell'Autodromo, si è svolta la quinta e ultima prova del Tuscany Bike Challenge, circuito ciclistico toscano di granfodno: dopo la Granfondo della Versilia, la Marevettamare, il Tuscany Extreme e la Granfondo Pucinskaite, la società del presidente Tontoranelli ha ottenuto i punti necessari per assicurarsi la vittoria. Grande soddisfazione per dirigenti e atleti, alcuni dei quali, Roma, Di Gaetano, Capitaneo e Piola, hanno ottenuto anche riconoscimenti nelle classifiche di categorie; in particolare Nunzia Roma che è riuscita a salire sul podio di categoria in ben tre gare: Marevettamare, Pistoia e Versilia. Le premiazioni del Tuscany si sono tenute al termine della Granfondo del Mugello; oltre alle medaglie di categoria, alla società Marevettamare è stato consegnato il primo premio: prodotti alimentari.