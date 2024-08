Calcio toscano: Prima e Seconda Categoria, i calendari. Stagione ricca di emozioni. Sfoglia i pdf

Firenze, 29 agosto 2024 – Comincia l’avventura del calcio toscano in Prima e Seconda Categoria, oltre che degli Juniores regionali. Sono stati infatti diramati i calendari per la stagione 2024 / 2025. Una lunga cavalcata con tantissime squadre pronte a scendere in campo. I campionati inizieranno tutti domenica 15 settembre.

I calendari sono stati diramati dalla Lega Nazionale Dilettanti Toscana. Ecco intanto qui sotto i calendari di tutti i gironi di Prima Categoria. Al nastro di partenza tante big con sogni di promozione al piano di sopra e tante matricole, Sfoglia il Pdf.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria toscana, anche qui sono stati diramati tutti gli impegni della stagione regolare. Sfoglia qui sotto il pdf.

Ed ecco infine i calendari degli Juniores regionali.