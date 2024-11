Ternana-Luccchese 5-0, rossoneri travolti in trasferta

Terni, 17 novembre 2024 – Anche dalla trasferta in terra Umbra contro la Ternana, la formazione di Gorgone torna con una pesante sconfitta, che non lascia spazio a interpretazioni e che mette ancora una volta in luce le tante difficoltà di questa squadra.

La Lucchese alla ricerca della vittoria, affronta la Ternana, con Gorgone che ritorna in panchina dopo il turno di squalifica inserisce al posto di Welbeck Visconti, schierando anche una sola punta in avanti con Magnaghi. La Ternana prova subito a farsi vedere pericolosa con Loiacono che al 4’ mette fuori di poco. La Lucchese si fa vedere con un cross di Antoni, che attraversa tutta l’area di rigore, ma non trova nessun compagno di squadra. I padroni di casa passano in vantaggio all’11’ con Cicerelli, che si accentra al limite dell’area di rigore e di destro batte l’incolpevole Coletta. Lucchese che prova a scuotersi al 13’ con Frison, che calcia fuori. Al 26’ bella occasione di Magnaghi, che di destro, ben servito da Quirini, chiama Vannucchi alla respinta con i pugni. La Ternana raddoppia al 41’ con Cicerelli, autore di una doppietta, che sfrutta al meglio un errore di Cartano, anche se sembra che l’azione si viziata da una trattenuta di Cianci ai danni di Fazzi. I padroni di casa poco dopo hanno l’occasione per chiudere i giochi, con Cianci, ma questa volta Coletta vola a deviare in angolo. Nella ripresa è la Ternana che va ancora una volta vicina al gol con Cianci, che serve Curcio, ma Coletta devia in angolo. Ma la terza rete arriva al 12’ con Corradini, che a rimorchio tutto solo batte di sinistro il portiere rossonero. Magnaghi prova a riaprire i giochi al 16’, ma Vannucchi respinge. Al 37’ è Donnarumma appena entrato che segna il quarto gol, infilandosi nella difesa rossonera. Al peggio non c’è fine ed arriva al 44’ la quinta rete con Casasola, servito da Donnarumma. La Ternana gestisce bene il vantaggio e non corre pericoli e costringe la Lucchese all’ennesima sconfitta e acuisce il momento negativo che la formazione rossonera sta vivendo. E lunedì al Porta Elisa alle 20.30 ci sarà il derby contro il Pontedera, uno scontro diretto tra formazioni di bassa classifica, alla ricerca di punti pesanti per allontanarsi dalla zona playout.

Il tabellino

TERNANA: (4-2-3-1) Vannucchi; Donati (27’ st Casasola), Loiacono; Capuano, Tito; De Boer, Corradini (16’ st Aloi); Romeo, Curcio (27’ st Martella), Cicerelli (27’ st Donnarumma); Cianci (40’ st Patanè). (A disp.: Vitali, Ferrante, Maestrelli, Mattheus, Carboni). All. Abate.

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Frison, Fazzi, Cartano (16’ st Sabbione); Quirini (38’ st Leone), Catanese, Tumbarello , Visconti, Antoni (16’ st Gemignani); Magnaghi (38’ st Costantino), Saporiti (38’ st Botrini). (A disp.: Allegrucci, Dumbravani, Gasbarro, Djibril, Selvini, Ndiaye, Sasanelli). All. Gorgone.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila.

Reti: 11’ pt e 41’ pt Cicerelli, 12’ st Corradini, 37’ st Donnarumma, 44’ st Casasola.

Note: angoli 5-3; ammoniti Saporiti, Frison e Corradini; recupero 1’ pt e 3’ st; prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della strada.