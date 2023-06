Ternana, esonerato Lucarelli. In panchina torna Andreazzoli

Terni, 21 giugno 2023 La Ternana Calcio ha reso noto "di aver sollevato dall'incarico il tecnico della prima squadra, Cristiano Lucarelli, e il suo staff. A tutti il ringraziamento per il lavoro svolto ed il più sincero augurio per il prosieguo delle rispettive carriere". "Contestualmente - continua il club affidato da domenica sera all'amministratore unico Paolo Tagliavento _ si annuncia il ritorno sulla panchina rossoverde dell'allenatore Aurelio Andreazzoli e del suo staff. Al mister ed ai suoi collaboratori l'augurio di buon lavoro ed un grande in bocca al lupo per la prossima stagione agonistica". La Ternana ufficializza quindi la scelta del nuovo tecnico si presenterà ai nastri di partenza della serie B con il ritorno in panchina di Aurelio Andreazzoli. Ques'ultimo aveva preso il posto di Lucarelli nel novembre scorso; tre mesi dopo era stato Lucarelli a sostituire lo stesso Andreazzoli. Ora terzo passaggio di consegne tra i due, con "esonero" del tecnico livornese.