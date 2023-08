Sempre più forte la sinergia tra US Follonica Gavorrano e amministrazione comunale

Follonica, 24 agosto 2023 - Nuova infermeria, campo sintetico, palestra e tribuna. Va avanti sempre più forte la sinergia tra Follonica Gavorrano e Comune di Follonica. L’impianto di calcio Nicoletti, in via Sanzio a Follonica, si rifà il look grazie alla collaborazione tra la società sportiva e l’amministrazione. Il campo A è infatti adesso dotato di un terreno di gioco rinnovato e a cui la società biancorossoblù, che gestisce l’impianto di proprietà del Comune, provvede alla manutenzione. Rinnovata anche l’infermeria dello stadio di via Sanzio, mentre in futuro amministrazione e società mineraria prevedono di realizzare anche un terreno sintetico e una nuova tribuna sul campo B, oltre a quella da 350 posti già installata qualche mese fa dal Comune sul campo A. “Il calcio a Follonica è forte perché dietro c’è un’industria viva – ha sottolineato il vicepresidente Lorenzo Mansi –. Abbiamo lavorato con l’amministrazione per dare un percorso di ampio respiro e abbiamo presentato un’idea di investimento sull’impianto. Quando si potrà realizzeremo anche una palestra. Vogliamo dare prospettiva e respiro al territorio e bisogna dire grazie all’amministrazione”. Per l’amministrazione comunale di Follonica è importante dare ai ragazzi del territorio delle strutture sempre più all’avanguardia, per diventare un punto di riferimento in tutta la Toscana. “Abbiamo trovato un soggetto credibile, serio, con solidità economica e competenza – ha detto il sindaco Andrea Benini –. Abbiamo la responsabilità di far sì che questi impianti siano un luogo accogliente dove crescere. E l’istanza prodotta dalla società consentirà di dare prospettiva di investimenti a questi impianti. Come amministrazione faremo la nostra parte, questa società è un punto di riferimento di modello virtuoso anche in Italia. A Follonica il calcio è vivo e presente, basta vedere gli impianti e l’attività che si svolge in questi campi. La direzione intrapresa è quella giusta”. La società fa passi da gigante e il percorso di crescita prevede non solo il miglioramento degli impianti, ma anche di tutti gli altri aspetti societari. “Un percorso di crescita di tutti i calciatori insieme allo staff – ha aggiunto il presidente Paolo Balloni – . Abbiamo a disposizione tanti campi e i due Comuni di Follonica e di Gavorrano stanno dando una grossa mano, con strutture di altissimo livello. Importanti anche le affiliazioni con l’Empoli e lo sponsor tecnico Adidas, mentre dal 25 al 27 in occasione della sagra a Bagno di Gavorrano presenteremo le 25 squadre che fanno parte della nostra società”.