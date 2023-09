Recanatese-Lucchese 1-3, trionfo rossonero nelle Marche

Recanati, 16 settembre 2023 – Nella seconda trasferta consecutiva arrivano i secondi tre punti per la Lucchese, che dopo il Sestri Levante, batte anche la Recanatese. Le due formazioni si affrontano in questa terza giornata di campionato sul sintetico dello stadio Tubaldi. Gorgone conferma per intero la formazione che otto giorni fa ha battuto il Sestri Levante, sul neutro di Carrara, con l’autore del gol vittoria Rizzo Pinna dal primo minuto al posto di Tumbarello non ancora pienamente recuperato.

Subito aggressiva la formazione di Gorgone con Fedato che al 2’ ci prova, ma il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa. Poi è la volta dell’ex Guadagni, che al 7‘ cerca il gol, provando a mettere la palla nel sette, ma il portiere di casa riesce a deviare in angolo. Una buona Lucchese al 10’ subito i padroni di casa che battono due calci d’angolo a ripetizione, ma la retroguardia rossonero, non corre però grandi pericoli.

Ancora Lucchese sugli scudi al 15’ con Fedato che da buona posizione manda di nuovo la sfera alta. Il match lo sblocca però al 18’ Gucher, che da fuori area, riesce a mettere la palla alle spalle di Mele, che non può fare niente per parare il tiro del forte centrocampista rossonero. Un vantaggio meritato per le occasioni avute e per il gioco aggressivo che i ragazzi di Gorgone hanno fatto vedere sin dalle prime battute. La Recanatese però non riesce a reagire e la Lucchese prova nuovamente ad approfittarne con Guadagni al 23’, ma questa volta Meli riesce a respingere. Ancora il portiere di casa protagonista al 30’ con due interventi che negano il gol ai rossoneri su Rizzo Pinna e Romero. Ancora il numero 9 rossonero al 33’ si invola scattando sul filo del fuorigioco, ma la sua conclusione termina alta.

Il primo tempo si chiude con la Lucchese in avanti e con Guadagni che ha l’occasione del ko, ma calcia di pochissimo a lato. Primo tempo che vede andare negli spogliatoi una Lucchese meritatamente in vantaggio un gol e con una Recanatese che ha fatto davvero poco per riuscire a pareggiare.

La Lucchese riparte di nuovo molto aggressiva e al 7’ raddoppia. Yeboah, appena entrato serve Rizzo Pinna che viene atterrato in area da Raparo. Il diretto di gara concede il calcio di rigore, che lo stesso Rizzo Pinna trasforma. Ancora in avanti il numero 7 della formazione di Gorgone, che ha sui piedi il terzo gol, ma la palla finisce a lato di pochissimo. I padroni di casa riescono a segnare al 14’ grazie agli sviluppi di calcio di punizione, dove Melchiorri riesce a deviare da sottomisero di testa. Brivido al 20’ con Giampaolo, che colpisce il palo. Ancora i padroni di casa in avanti al 22’ con Re che costringe Chiorra alla deviazione plastica sopra la traversa. Una partita che si accende e che regala emozioni da entrambe le parti, con la Recanatese e al 37’ centra il secondo legno di giornata con Giampaolo. Ma la Lucchese nell’ultimo minuto di recupero segna la terza rete con un gran gol di Tumbarello. L’ultima azione della giornata che finisce poi con il successo della truppa di Gorgone. RECANATESE (4-4-2): Meli; Manè, Ferrante, Peretti, Longobardi; Senigagliesi (15’ st Ferretti), Morrone (1’ st Re, 26’ st Egharevba), Raparo (9’ st Prisco), Carpani; Lipari (1’ st Giampaolo), Melchiorri. (A disp.: Tiberi, Mascolo, Veltri, Quacquarellli, Gomez, Sbaffò, Ricci, Marinacci, Canonici). All. Pagliari. LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra, Alagna (30’ st Quirini), Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello (45’ st Sabbione); Guadagni (22’ st Russo), Rizzo Pinna (22’ st Tumbarello), Fedato (1’ st Yeboah); Romero. (A disp.: Coletta, Sueva, Berti, Djibrill, Merletti, Visconti, Magnaghi). All. Gorgone. Arbitro: Ceriello di Chiari. Reti: 18’ pt Gucher, 6’ st (rig.) Rizzo Pinna, 51’ st Tumbarello. Note: angoli 5-5; ammoniti Melchiorri, Ferretti, Fedato, Gucher e Alagna; recupero 1’ pt e 6’ st; spettatori 600 circa