Pistoiese, non ci siamo: gli arancioni perdono 2-1 col modesto Riccione

Cattolica, 17 novembre 2024 – Chi in casa arancione si era illuso, dovrà prontamente ricredersi. La Pistoiese non è completamente guarita: al bel successo interno ottenuto con il Piacenza, infatti, è seguita la sconfitta odierna contro il non trascendentale United Riccione (2-1), che sin qui non aveva mai vinto in casa.

Prima battuta d’arresto, quindi, per il nuovo tecnico Alberto Villa e proprio in un’altra giornata, la dodicesima d’andata del girone B del campionato di serie D, propizia, visto il nuovo k.o. rimediato dal Tau primo della classe.

La vetta e il Ravenna, favorito alla promozione in C, sono lontani. Villa opta per i nuovi Accardi e Maldonado dall’inizio. Pronti, via e la Pistoiese passa subito in vantaggio: neppure 30 secondi di gioco e Maldonado, all’esordio in arancione, scocca uno splendido tiro dalla distanza che gonfia la rete alle spalle di Kiri. Un destro potentissimo, che parrebbe indirizzare favorevolmente la partita. Niente di più sbagliato, come vedremo. Replica quasi immediata dei romagnoli, che al 3’ dapprima colpiscono il palo con Ricozzi direttamente su corner e poi vanno vicini al pari con Diambo da centro area.

Al 12’ Pinzauti sfiora il raddoppio con un destro strozzato in diagonale dalla destra: pallone che scivola sul fondo. Ma i padroni di casa sono in partita e al 16’ trovano il gol del pareggio: bel sinistro, forte e angolato, di Barsotti da fuori e niente da fare per Cecchini, con la palla che s’insacca alla sua sinistra. Al 22’ conclusione dal limite dell’area da parte di Greselin, con Kiri abile a deviare la sfera in calcio d’angolo. Al 27’ bel diagonale di Diodato da destra, con Kiri bravo a respingere di piede.

Al 39’ altra prova di abilità di Maldonado, che con un pallonetto dalla distanza obbliga Kiri ad alzare il pallone sopra la traversa. In apertura di ripresa gol annullato per fuorigioco a Basanisi, poi al 6’ botta di Greselin dai 22 metri, con il Riccione che si salva dapprima con la respinta di Kiri e poi di un difensore. Al 10’ ancora ospiti pericolosi con Greselin, ma Kiri in uscita disperata riesce a sventare la minaccia.

Al 18’, con una giocata di alto livello ai 16 metri, Likaxhiu porta avanti i padroni di casa. Da questo momento in poi la Pistoiese si smarrisce. Da registrare soltanto al 29’ un tentativo di Grilli, che si coordina e tenta da fuori, ma la palla sorvola la traversa. Finisce in mestizia: la Pistoiese è convalescente.

Il tabellino UNITED RICCIONE – PISTOIESE 2-1 UNITED RICCIONE (4-3-3): Kiri; Pericolini, Santoni, Lisari, Russo; Diambo (16’ st Tentoni), Ricozzi (42’ st Mezzasoma), Likaxhiu; Barsotti (35’ st Vacca), Bontempi, Sollaku (22’ st Mariani). A disposizione: Bulgarelli, Fontana, Madonna, Napolitano, Gjoni. Allenatore: Beoni. PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Accardi; Diodato (42’ st Balleello), Basanisi (22’ st Larhrib), Maldonado (27’ st Grilli), Greselin (42’ st Lauria), Maloku (35’ st Tascini); Sparacello, Pinzauti. A disposizione: Lagonigro, Dibenedetto, Cuomo, Innocenti. Allenatore: Villa. ARBITRO: Calzolari di Albenga. MARCATORI: 1’ Maldonado, 16’ pt Barsotti; 18’ st Likaxhiu. NOTE: giornata nebbiosa. Ammoniti: Diodato, Brasotti, Kiri, Lisari, Ricozzi, Tentorni. Angoli: 5-4. Recupero: 0’, 5’.