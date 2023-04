Pistoiese, ottavo successo (1-0 al Lentigione) consecutivo e primato confermato

Pistoia, 2 aprile 2023 – Battendo di misura (1-0) il Lentigione allo stadio Melani, nel giorno della riapertura della Curva Nord dopo ben 5 anni d’attesa, la Pistoiese resta al comando del girone D del campionato di serie D.

La squadra allenata da Luigi Consonni conquista l’ottavo successo consecutivo, salendo a quota 68 punti in classifica. Stavolta gli arancioni non disputano una grande prestazione, ma tanto basta: una volta trovato il gol del vantaggio, si accontentano di gestire il punteggio, controllando le iniziative ospiti (pochissime, in verità).

In sostanza, a cinque giornate dal termine della stagione regolare è iniziata la fase di controllo della rivale stagionale, la Giana Erminio.

Come anticipato, è successo poco o niente. Sul taccuino restano solo rare note. Nel primo tempo, all’11’ bel destro ravvicinato di Barzotti, ma la difesa del Lentigione si salva deviando il pallone in calcio d’angolo. Dalla bandierina, Caponi disegna una traiettoria deliziosa, con la palla sul primo palo per l’accorrente Davì, lesto a insaccare.

Al 42’ pregevole incursione di Macrì, che poi pretende troppo da sé stesso (sfera a fondo campo). Nella ripresa, con gli ospiti che provano a impensierire Valentini non riuscendoci, tentativo velleitario di Agnello al 22’. Finisce in gloria per i padroni di casa, che festeggiano l’ennesima affermazione di questo 2023. Ma il calendario non concede di tirare il fiato: giovedì prossimo insidiosa trasferta a Bologna, in campo al “Biavati” contro il Corticella. Sarà una Pasqua serena?

Il tabellino Pistoiese – Lentigione 1-0 PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Vassallo (18’ st Biagioni), Davì, Viscomi, Arcuri; Caponi, Mehic; Macrì (18’ st Di Biase), Andreoli (32’ st Sighinolfi), Florentine; Barzotti (43’ st Martin Gomez). A disposizione: Urbietis, Basani, Boccardi, Martic, Barbuti. Allenatore: Consonni. LENTIGIONE (3-5-1-1): Burigana; Sabotic, Egharevba, Rossini; Cortesi (41’ st Bonetti), Muro (12’ st Sala), Roma, Agnello (27’ st Lattarulo), Iodice; La Vigna (34’ st Staiti); Formato. A disposizione: Lugli, Ofoasi, Carra, Bertolotti, Canrossi. Allenatore: Beretti. Arbitro: Cosseddu di Nuoro. Marcatori: 11’ pt Davì. Note: pomeriggio sereno, spettatori circa 1400. Ammoniti: Macrì, Mehic, Agnello. Angoli: 8-5. Recupero: 2’, 6’. Gianluca Barni