Pistoiese, che tonfo: il Corticella la batte meritatamente 2-1

Bologna, 6 aprile 2023 - Pasqua amara, amarissima per la Pistoiese di Luigi Consonni: dopo 8 vittorie consecutive e la conquista del primo posto della classifica, la squadra arancione cade, 2-1, a Bologna contro il Corticella.

Una sconfitta meritata quella dei toscani, apparsi sin troppo svagati. Di contro, la formazione felsinea è stata gagliarda, determinata a imporsi, creando numerose occasioni da rete e trasformandone un paio (si conferma il secondo miglior attacco del girone D del campionato di serie D).

Tra ieri, con la notizia della mancata ripetizione di Forlì – Pistoiese, e oggi, con questo k.o., la Pistoiese gestione-tedesco/avellinese fa un tonfo fragoroso (e inatteso). E domani a Crema, la Giana Erminio, vincendo, può tornare al comando della graduatoria a 4 giornate dal termine della stagione regolare.

Il Corticella ha sempre fatto la partita, mentre la Pistoiese è sempre stata

in affanno. Al 9’ del primo tempo occasionissima per i padroni di casa con Trombetta, che calcia dal limite mancando di poco il bersaglio. All’11’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa ravvicinato di Cudini, con la palla che termina sul fondo. Al 26’ ci prova Andreoli, con una conclusione dalla distanza che finisce a lato. Al 32’ rovesciata di Mehic da pochi passi, ma Bruzzi blocca con un volo plastico, buono per i fotografi.

Al 35’ pregevole deviazione in corner di Valentini: sull’angolo, la rete di Mambelli sottomisura. Ripresa sulla falsariga della prima frazione di gioco. Al 5’ ancora un tentativo dello scattante Trombetta, con Valentini che si salva in corner. All’8 finalmente un’opportunità per gli ospiti: è capitan Caponi a battere dalla distanza, con Bruzzi che alza il pallone sopra la traversa. Al 12’ Mambelli spara dai 22 metri: la palla va alta di poco. Al quarto d’ora incredibile errore di Martin Gomez che, servito magistralmente da Di Biase, si trova a tu per tu con Bruzzi, ma trova il modo di calciargli addosso.

Sbaglio che potrebbe pesare moltissimo alla fine dell’annata. Al 20’ Viscomi salva un gol già fatto, respingendo una conclusione a botta sicura di Oubakent. Al 31’ Lahrib colpisce l’incrocio dei pali. Al 34’ ancora Lahrib verticalizza per Farinelli, che dall’area piccola resiste a un difensore pistoiese battendo Valentini. Al 47’ cross di Barbuti dalla sinistra, colpo di testa vincente di Caponi, lasciato colpevolmente solo nell’area piccola. Poco, troppo poco per sperare di riportare a casa un risultato positivo.

Il tabellino Corticella – Pistoiese 2-1 CORTICELLA (4-3-3): Bruzzi; Mambelli, Cudini, Ercolani (26’ st Bonetti), Menarini (42’ st Casazza); Sadek, Chmangui, Farinelli (45’ st Amayah); Oubakent (24’ st Lahrib), Trombetta (30’ st Leonardi), Marchetti. A disposizione: Cinelli, Bonfiglioli, Arnofoli, Ferraresi. Allenatore: Miramari. PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Vassallo, Davì, Viscomi (24’ st Biagioni), Arcuri; Caponi, Mehic; Florentine (24’ st Boccardi), Andreoli (9’ st Macrì), Di Biase (31’ st Barbuti); Barzotti (32’ pt Martin Gomez). A disposizione: Urbietis, Basani, Martic, Sighinolfi. Allenatore: Consonni. ARBITRO: Teghille di Collegno. MARCATORI: 36’ pt Mambelli; 34’ Farinelli, 47’ st Caponi. NOTE: pomeriggio sereno. Ammoniti: Ercolani, Viscomi, Florentine, Sadek, Lahrib, Davì. Angoli: 4-5. Recupero: 1’, 6’.