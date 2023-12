Pistoiese, vittoria pesante: 2-1 al San Giuliano City

Riozzo, 3 dicembre 2023 – La Pistoiese supera 2-1 il San Giuliano City nella quattordicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. In virtù di questo successo, gli uomini allenati da Luigi Consonni scalano la classifica: adesso sono quarti con 25 punti, a -4 dalla capolista Ravenna. Inizio forte degli ospiti, che già al 4’ passano in vantaggio con Marcello Trotta: secondo gol stagionale per l’esperto attaccante. Macrì colpisce di prima intenzione dopo aver ricevuto palla da Diodato dalla destra, il tap-in vincente è di Trotta.

Si gioca su ritmi elevati al “Guazzelli” di Riozzo. La Pistoiese sfrutta la verve di Macrì, mentre i padroni di casa si rendono pericolosi al quarto d’ora con un colpo di testa da buona posizione dell’ex Solerio, che finisce sul fondo. Al 40’ toscani vicini al raddoppio: è Nardella a scoccare una conclusione dai 20 metri che si stampa sulla traversa. Gara piacevole anche nella ripresa. All’8’ l’arbitro espelle per somma di ammonizioni Chiesa (fallo su Milan), lasciando la Pistoiese in inferiorità numerica.

Ma gli arancioni sono ispirati e non demordono, continuando a macinare gioco. Al 18’, però, è l’altro ex arancione Vassallo a colpire l’esterno della rete con un tiro da posizione favorevole. Al 29’ si erge a protagonista il portiere Valentini, che devia in calcio d’angolo il colpo di testa ravvicinato di Makni. Ma è la Pistoiese al 36’ a trovare il secondo gol, con il terzino greco, classe 2004, Chrysovergis, non nuovo a exploit del genere: su calcio piazzato, il nostro indirizza il pallone all’incrocio dei pali battendo Manfrin. Due minuti più tardi, Valentini mette il pallone in corner dopo una pregevole incornata di Makni. Dopo che l’attaccante La Monica si mangia la terza rete, i milanesi accorciano il punteggio con Makni. Ma i 3 punti arrivano egualmente e gli arancioni possono così festeggiare. TABELLINO SAN GIULIANO CITY – PISTOIESE 1-2 SAN GIULIANO CITY (4-3-3): Manfrin; Vassallo, Briski (13’ st Girgi), Bruzzone, Solerio; Salzano, Milan (26’ st Sighinolfi), Palesi (13’ st Qeros), Brogno (13’ st Makni), Cogliati, Deiana. A disposizione: Chiesa, Nobile, Annoni, Atzeni, Rao. Allenatore: Ciceri. PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini, Pertica, Chiesa, Salto, Chrisovergis; Caponi, Costa; Macrì (23’ st Florentine), Diodato (45’ st Beconcini), Nardella (11’ st Goffredi); Trotta (23’ st La Monica). A disposizione: Ricco, Di Mino, Diallo, Fiaschi, Gallitelli. Allenatore: Consonni. ARBITRO: Velocci di Frosinone. MARCARTORI: 4’ pt Trotta; 36 Chrysovergis, 48’ st Makni. NOTE: giornata serena. Espulso: 8’ st Chiesa per somma di ammonizioni. Ammonito: Vassallo. Angoli: 11-3. Recupero: 1’, 5’.

Gianluca Barni