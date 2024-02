Pineto-Lucchese 1-1: Tiritiello salva i rossoneri

Pineto (Teramo), 10 febbraio 2024 – La Lucchese acciuffa nel recupero il pareggio contro il Pineto, grazie alla rete di capitan Tiritiello che risponde a Ingrosso. Gli uomini di Gorgone provano subito a farsi vedere pericolosi con Disanto, ma la difesa locale spazza via. Al 2’ però sono gli abruzzesi che con Volpicelli, uno degli uomini migliori.

La Lucchese al 15’ ha una bella occasione con Rizzo Pinna, ma Tonti respinge. Un minuto più tardi, viene annullato un gol agli uomini di Gorgone, per una posizione irregolare di Benassai. Ancora pericolosi i rossoneri al 37’ con Disanto, che ben servito da Quirini, ci prova al volo, ma la palla finisce di poco a lato. Finisce in perfetta parità al Pavone Mariani, un risultato che tutto sommato è più che giusto per quello che si è visto in campo. Allo scadere del primo tempo, arriva la grande occasione per la Lucchese di passare in vantaggio, con Disanto, che lascia partire un bel tiro parato all’ultimo da Tonti.

Il secondo tempo si apre senza nessuna sostituzione per i rossoneri, che si fanno subito pericolosi al 7’ con Tiritiello che di testa colpisce la traversa. Il Pineto prova a reagire e cerca di sfruttare le corsi e esterne, ma i rossoneri chiudono bene. E proprio al 31’ i padroni di casa passano in vantaggio. Cross dalla destra di Volpicelli, per la testa di Ingrosso, che sul secondo palo sorprende Chiorra. La Lucchese si riversa tutta in avanti ed in pieno recupero con Tiritiello, che anticipa in uscita Tonti su cross di Guadagni, pareggia i conti.

Mercoledì turno infrasettimanale alle 18.30 al Porta Elisa contro la Torres e servirà un’altra buona prova dei rossoneri per portare a casa un risultato importante ed allungare la scia positiva.

PINETO: Tonti, Volpicelli, Germinaro (22' st Pellegrino), Gambale (13' st Chakir), Sannipoli, Njambe (13' st Manu), Borsoi, Lombardi, De Santis, Baggi (1' st Marafini), Ingrosso. (A disp.: Mercorelli, Grilli, Marafini, Della Quercia, Villa, Macario, Teraschi, Foglia, Iaccarino). All. Beni. LUCCHESE: Chiorra, Tiritiello, Rizzo Pinna (35' st Guadagni), Quirini, Tumbarello, Disanto, Sabbione, Benassai, Cangianiello, Visconti, Magnaghi (25' st Russo). (A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Astrologo, Djibril, Russo, Fazzi, De Maria). All. Gorgone.

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Reti: 31' st Ingrosso, 49' st Tiritiello.

Note: angoli 3-6; ammoniti Gambale, Cangianiello, Sabbione, Borsoi; recupero 0’ pt e 5’ st.