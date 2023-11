Lucchese-Virtus Entella 1-0, Russo riporta i rossoneri al successo

Lucca, 13 novembre 2023 – La Lucchese si aggiudica il match contro l’Entella, al termine di una gara tutto sommato ben giocata. I rossoneri si presentano al Porta Elisa dopo il pareggio di Olbia sempre senza gol e sono alla ricerca del riscatto davanti al proprio pubblico dopo le due brutte sconfitte contro Pescara e Pontedera.

Gorgone ritrova al centro della difesa Benassai e per il resto conferma la formazione tipo. I ragazzi della Pantera partono subito aggressivi e al 17’ Gucher prova la conclusione che termina fuori misura. Anche Rizzo Pinna prova al 28’ a mettere al centro un cross invitante dove però nessun compagno di squadra riesce ad arrivare.

L’Entella si fa vedere al 40’ con Santini di testa, ma il pallone termina fuori di poco. L’ultima azione del primo tempo è di marca rossonera con Magnaghi che chiama de Lucia alla parata. Un primo tempo giocato su ritmi bassi da entrambe le formazioni, che hanno paura di scoprirsi e provano a sfruttare le poche ripartenze a loro disposizione. Nella ripresa la Lucchese prova come sempre a fare la partita e l’Entella cerca di sorprenderla, ma la difesa rossonera non concede niente. I rossoneri tornano nuovamente in avanti al 23’ con Rizzo Pinna su punizione, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa. Guadagni appena entrato al 37’ da due passi non riesce a trovare il tapin giusto e De Lucia, para in due tempi. Ma i ragazzi di Gorgone non mollano e al 43’ passano in vantaggio con Russo, che è bravo a raccogliere una respinta del portiere su tiro di De Maria. Non c’è tempo per altre occasioni ed arrivo questo secondo pareggio consecutivo. La Lucchese tornerà di nuovo in campo domenica alle 16.15 a Cesena.

Il tabellino LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Tumbarello (32’ st Djibiril), Gucher; Cangianiello, Russo (44’ st Merletti); Rizzo Pinna (24’ st Guadagni); Magnaghi. (A disp.: Coletta, Perotta, Toma, Romero, Sueva, Berti, Quirini, Sabbione, Yeboah). All. Gorgone. VIRTUS ENTELLA (4-4-2): De Lucia; Manzi, Kontek, Bonini, Di Mario; Parodi, Lipani (40’ st Clemenza), Petermann (36’ st Lancini), Mosti (19’ st Meazzi); Zamparo (19’ st Faggioli), Santini (19’ st Disanto). (A disp.: Paroni, Siaulys, Cecchini Muller, Tomaselli, Zappella, Sadiki, Reali, Banfi). All. Gallo. Arbitro: Gianquinto di Parma. Rete: 43’ st Russo. Note: angoli 7-1; ammoniti Benassai, Alagna, Russo, Santini, Lipani e Di Mario; recupero 0’ pt 4 ‘ st; spettatori 2.103.