Lucchese-Sestri Levante 0-0, i pali fermano i rossoneri

Lucca, 12 ottobre 2024 – Lucchese che non riesce a vincere contro il Sestri Levante e che centra ben due legni. Gorgone ridisegna la difesa per la squalifica di Sabbione e l’infortunio di Gasbarro e schiera così Frison, Fazzi e Dumbravanu. Durante il riscaldamento si fa male al polpaccio sinistro Antoni e così al suo posto schiera Visconti. In attacco ritorna Costantino.

La Lucchese parte bene al 3’ con Tumbarello, che conquista una punizione poco distante la lunetta dell’area di rigore. Si incarica di batterla Saporiti, ma il suo tiro viene alzato sopra la traversa dal portiere ligure. Al 14’ proteste rossonere per un fallo di Nenci su Costantino in area di rigore, ma l’arbitro Stiramo fa cenno di proseguire. Costantino al 23’ prova ad infilarsi tra il portiere ed il difensore, ma non riesce a trovare la deviazione giusta. Subito dopo è Saporiti che lascia partire un bel tiro a mezz’altezza che termina sull’esterno della rete. Ci prova anche Catanese al 30’, ma la sua conclusione viene tolta dal sette dal portiere ligure. Ancora il numero 31’ colpisce l’esterno della rete, dando l’illusione del gol.

Il primo tempo finisce senza recupero e con le due formazioni in perfetta parità.Nella ripresa è’ un Sestri Levante che parte aggressivo e che al 4’ va vicino al gol con Furno, ma la sua conclusione termina di pochissimo a lato. Un secondo tempo con poche emozioni da entrambe le parti e con la Lucchese che ha faticato e non poco a trovare la forza per portarsi in avanti e provare ad impensierire Anacoura. Rossoneri vicini al vantaggio al 31’ con Frison che centra il palo con un bel colpo di testa. Finale di marca rossonera con Selvini, che tutto da solo manda la palla alta sopra la traversa. Ma l’occasione più importante passa dai piedi di Quirini, che però centra la traversa. Chiudendo in pratica qui la gara in perfetta parità.

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Frison, Fazzi, Dumbravanu; Quirini, Welbeck (21’ st Selvini), Tumbarello, Catanese (43’ st Djibril), Visconti (27’ st Gemignani); Costantino ((27’ st Magnaghi), Saporiti. (A disp.: Coletta, Allegrucci, Ndiaye, Mozzillo, Sasanelli, Botrini, Cartano, Antoni, Leone, Moschella, Giacchino). All. Gorgone.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Nenci, Valentini, Montebugnoli; Podda, Onesto 816’ st Conti), Nunziatini, Giorno, Furno; De Felice (39’ st Clemenza), Brugognone (23’ st Myuslyum). (A disp.: Sias, Fusco, Bordin, Rosetti, Pavarello, Calloni, Reanieri, Garibaldi, Primasso). All. Scotto.

Arbitro: Striamo di Salerno.

Note: angoli 5-3; ammoniti Catanese, Fazzi, Nenci e De Felice; recupero 0’ pt e 6’ st; spettatori 2.052.