Lucchese-Olbia 2-0, vittoria bella e convincente

Lucca, 23 aprile 2023 – Bella e convincente vittoria per i rossoneri davanti ad una buona cornice di pubblico. E adesso gli uomini di Maraia affronteranno nel primo turno dei playoff l’Ancona. La Lucchese inizia subito molto aggressiva e al 6’ protesta per un fallo di mano di Emerson su cross di Bruzzaniti, ma il direttore di gara fa proseguire.

Gli uomini di Maraia sono pericolosi e al 10’ ci provano con Bachini a scardinare la porta avversaria, ma il colpo di testa del difensore rossonero termina di poco a lato. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 14’ con Ravasio, che è bravo a girare a rete un traversone di Bruzzaniti e a battere così Van Der Want. La Lucchese gestisce il vantaggio e l'Olbia prova a farsi vedere in avanti al 25’ con Ragatzu, ma la sua conclusione si spegne a lato.

I rossoneri tornano di nuovo in avanti al 39’ con un bel destro ad uscire di Di Quinzio, che per un soffio non si infila alle spalle del portiere sardo. Il primo tempo si conclude con la formazione di casa in avanti di un gol. La ripresa inizia con tre sostituzioni degli ospiti, che vogliono cercare a tutti i costi il gol del pareggio. La Lucchese dal canto suo è brava a gestire il vantaggio e prova a raddoppiare cercando di sorprendere la difesa biancazzurra. L’unica occasione degna di nota dell’Olbia arriva al 24’ con Arboleda, che mette al centro dove di testa arriva l’ex Babbi, che prova a girare a rete, ma il suo colpo di testa termina fuori. La Lucchese raddoppia al 31’ con Ravasio, che ruba palla al limite dell’area di rigore e batte per la seconda volta Van Der Want. La gara in pratica si chiude qui e la Lucchese conquista questa ultima vittoria davanti al suo pubblico e adesso potrà pensare ai playoff che con ogni probabilità slitteranno di una settimana per il ricorso presentato dal Siena. Lucchese Olbia 2 - 0 LUCCHESE (4-3-3): Coletta (45’ st Galletti); Quirini, Tiritiello, Bachini Alagna; Visconti, D’Alena, Di Quinzio (36’ st Merletti); Bruzzaniti (45’ st D’Ancona), Ravasio (32’ st Romero), Panico (36’ st Ferro). (A disp.: Galletti, Cucchietti, Tumbarello, Romero, D’Ancona, Benassai, Mastalli). All. Maraia. OLBIA (4-3-3): Van Der Want; Emerson (20’ st Boganini), Bellodi, Brignani (1’ st Fabbri); Arboleda, Dessena (27’ st Sanna), Occhioni (1’ st Zanchetta), Sperotto (1’ st Secci); Biancu, Nanni, Ragatzu. (A disp.: Sposito, La Rosa, Icerti, Corti, Babbi, Gabrieli, Panvini, Sueva). All. Occhiuzzi. Arbitro: Restaldo di Ivrea. Reti: 14’ pt e 31’ st Ravasio. Note: angoli 4-3; ammoniti Panico, Dessena, Occhiuzzi, Ragatzu e Bellodi; recupero 1’ pt e 3’ st.