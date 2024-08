Lucchese ko: passa il Gubbio

Lucca, 30 agosto 2024 – Il Gubbio espugna il Porta Elisa e condanna la Lucchese alla prima sconfitta, dopo il pareggio di Pineto. Debutto stagionale della Lucchese al Porta Elisa sotto gli occhi attenti del presidente Bulgarella, contro un Gubbio che sicuramente vuole tornare a casa con un risultato positivo. Partono molto bene gli ospiti, che provano subito a creare un buon giro palla.

La prima occasione arriva al 7’ con D’Ursi, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. I rossoneri provano a rispondere e cercano di schiacciare gli umbri nella propria metà campo. Al 18’ bella occasione per D’Ursi, che questa volta calcia dal limite dell’area, ma il suo tiro centrale viene parato da Palmisani.

Al 19’ scontro di gioco. Palmisani esce in presa aerea e colpisce involontariamente David che cade a terra colpito al naso e deve abbandonare il campo per infortunio. Occasionissima al 31’ per la Lucchese con Costantino, che ben smarcato da Quirini, defilato sulla destra lascia partire un rasoterra che finisce fuori a fil di palo. I rossoneri chiudono il primo tempo in avanti e nel recupero hanno l’occasione per passare in vantaggio.

Fazzi crossa al centro dove Quirini di testa gira la palla in porta, dove Venturi ci arriva con un bel colpo di reni, mandando la sfera in angolo. Si va al riposo in parità, ma con la Lucchese che può recriminare per le occasioni avute. Nel secondo tempo sono i padroni di casa che partono meglio e provano a sbloccare il match, con il Gubbio che fatica a venire fuori dalla propria metà campo. Il Gubbio torna nuovamente in avanti al 12’ con D’Ursi, sicuramente l’uomo più pericoloso degli umbri, che per poco da sottomisura non trova la deviazione vincente. Gli ospiti vanno di nuovo vicini al gol al 15’ con Proietti che centra la traversa con un tiro dal limite dell’area di rigore.

La partita sembra incanalarsi sul binario del pareggio fino al 25’ quando Gasbarro atterra ingenuamente in area di rigore D’Ursi il direttore di gara concede il penalty che lo stesso numero sette trasforma. La reazione della Lucchese è un tiro sterile di Quirini, mentre il Gubbio al 33’ ha di nuovo una ghiotta occasione per raddoppiare con il solito D’Ursi, ma questa volta Palmisani vola a deviare in angolo. Una delle ultime occasioni capita a Costantino al 38’, ma calcia alle stelle sprecando così un buon inserimento. A pochi minuti dalla fine è Fazzi che sfiora il pareggio con un bel colpo di testa. Il finale è incandescente e si gioca ad una porta sola, ma i rossoneri non riescono a pareggiare

Lucchese Gubbio 0–1

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Fazzi, Sabbione, Gasbarro; Quirini, Tumbarello (48’ st Gemignani), Welbeck, Antoni, Visconti; Fedato (20’ st Selvini), Costantino. (A disp.: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Frison, Djibril, Selvini, Ndiaye, Botrini, Leone, Saporiti, Moschella, Giancchino). All. Gorgone.

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Pirello; Corsinelli, Rosaia, Proietti (40’ st Conti), David (23’ pt Zallu); Maisto (40’ st Faggi), D’Ursi; Tommasini (32’ st Rovaglia). (A disp.: Bolletta, Signorini, Arpaia, Bita; Duro). All. Taurino.

Arbitro: Angelillo di Nola, assistenti Galigani di Sondrio e Antonicelli di Milano, quarto ufficiale Lupinski di Albano Laziale.

Rete: 25’ pt (rig) D’Ursi.

Note: prima dell’inizio della partita è stato osservato un minuto si raccoglimento per la morte di Sven Goran Eriksson; ammoniti Antoni, Tumbarello, Sabbione, Quirini, Rosaia, Proietti, D’Ursi, Rocchi; spettatori 2.380 di cui 1.046 abbonati; recupero 3’ pt e 5’ st.