Lucchese che vittoria: è 3-0 contro la Vis Pesaro

Lucchese, bella vittoria contro la Vis Pesaro

Lucca, 19 febbraio 2023 – La Lucchese conquista una vittoria scaccia crisi e lo fa un bel tre a zero maturato tutto nel secondo tempo.

Da segnalare prima dell’inizio del match il bel gesto del presidente della società Vichi e degli assessori Minnini e Barsanti, che hanno consegnato ad Ivan Chiossi ex terzino destro della fine degli anni sessanta una maglia con il numero 2, il numero che indossava quando scendeva in campo al Porta Elisa.

Maraia decide di cambiare l’attacco rossonero con Rizzo Pinna, assieme a Bruzzanniti sugli esterni e Panico al centro.

La Vis Pesaro è la prima che si fa vedere in avanti al 9’ con Ghazoini, che intercetta un cross dalla sinistra, ma fortunatamente la difesa rossonera riesce a spazzare via. La Lucchese non ha una reazione molto incisiva e le uniche conclusioni arrivano da fuori da Panico, che cerca sempre lo specchio della porta, anche se non sempre è pericoloso.

La Vis Pesaro ha l’occasione per passare in vantaggio ad un minuto dalla fine, ma il tiro dell’ex Fedato viene respinto da Cucchietti.

Nella ripresa Maraia manda dentro Fabbrini al posto di Rizzo Pinna ed i rossoneri entrano in campo con un piglio diverso e al 13’ passano in vantaggio.

Bruzzaniti lascia partire un fendente pericoloso che si infila nel sette della porta difesa da Farroni, che non può fare niente. La Vis Pesaro non ha una grande reazione e la difesa rossonera chiude bene. Al 28’ Fabbrini, ha l’occasione per raddoppiare, ma la sua conclusione sul primo palo viene parata da Farroni.

La Lucchese raddoppia al 35’ con Di Quinzio che crossa al centro, un tiro che sarebbe finito direttamente in porta, ma sulla sua strada trova Tiritiello, che pesca il tapin vincente. E di Quinzio al 44’ mette a segno una grande punizione che porta a tre le segnature rossonere. E domenica ci sarà il derby contro l’Aquila Montevarchi.

Il tabellino



Lucchese Vis Pesaro 3 - 0



LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti (31’ st Di Quinzio); Tumbarello, Franco, Mastalli (20’ st Alagna); Rizzo Pinna (1’ st Fabbrini), Panico (43’ st Bachini), Bruzzaniti. (A disp.: Coletta, Galletti, Alagna, Ferro, Romero, Bianchimano, D’Ancona, D’Alena, Merletti, Fabbrini, Pirola, Ravasio, De Maria). All. Maraia.



VIS PESARO (3-5-2): Farroni, Rossoni, Tonucci, Bakayoko; Ghazoini (39’. St Garau), Aucelli (20’ st Astrologo), Valdifiori, St Clair, Zoia (20’ st Borsoi); Fedato (39’ st Sanogo(, Enem (17’ st Pucciarelli). (A disp.: Campani, Ngom, Nina, Sanogo, Garau, Parodi, Gega). All. Brevi.



Abitro: Pacella di Roma 2.



Marcatori: 13’ st Bruzzaniti, 35’ st Tiritiello, 44’ st Di Quinzio.



Note: angoli 6-2; ammoniti Franco, Romero, Ghazoini; recupero 0’ pt e 4’ st; spettatori 930.