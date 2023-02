Lucchese, brusco ko in casa con la Recanatese: finisce 1-3

Lucchese-Recanatese, un momento del match (Alcide)

Lucca, 12 febbraio 2023 – Di fronte all’azionista di maggioranza, Andrea Bulgarella, la Lucchese riedia una brutta sconfitta casalinga. Finisce 1-3

Parte bene la Recanatese che al 3’ provano subito a farsi vedere pericolosa con Giampaolo, ma la sua conclusione termina alta.

La Lucchese si fa vedere al 7’ con un bel destro a girare di Panico, che finisce di poco a lato. Due minuti più tardi ci prova Alagna, ma il suo tiro viene respinto dal portiere.

Al 18’ la Reanatese colpisce un palo con un colpo di testa di Sbaffo, che centra il legno alla sinsitra di Cucchietti. Al 25’ ancora Sbaffo pericoloso, ma Tirirtiello riesce a contenerlo.

Ma la Recanatese ci crede e al 29’ passa meritatamente in vantaggio, con Carpani, che sfrutta un cross di Sbaffo, che era stato bravo ad intercettare un retropassaggio indietro di Tiritiello. Lucchese sotto di un gol e costretta ad inseguire senza però grandi idee. E così il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione della Lucchese, ma è la Recanatese che raddoppia al 16’ con Carpani che per la seconda volta batte Cucchietti. I rossoneri però accorciaon le distanze al 19’ co un beltiro di Bruzzaniti.

Ma non c’è la sveglia. Anzi i gialloblù mettono a segno la terza rete con Senigagliesi, che sfrutta a dovere una punizione regalata da Franco che ha toccato la palla con la mano. La Lucchese non è mai stata in partita e non ha mai impensierito gli avversari.

Anzi i rossoneri hanno commesso tanti errori, che sono costati caso agli uomini di Maraia. In settimana ci sarà da analizzare attentamente questa sconfitta inspiegabile. E domenica ci sarà un altro difficile mach casalingo contro la Vis Pesaro. Fischi a fine gara per i rossoneri da parte dei tifosi.



Lucchese Recanatese 1-3



LUCCHESE (4-3-1-2): Cucchietti; Quirini (23’ st Mastalli), Tiritiello, Benassai, Alagna; Visconti, Franco (38’ st Ravasio), Tumbarello (38’ st Di Quinzio); Fabbrini (13’ st Bruzzaniti); Panico, Bianchimano (13’ st Romero). (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, D’Ancona, D’Alena, De Maria). All. Maraia.



RECANATESE (4-4-2): Fallani; Longobardi, Alfieri (40’ st Foresta), Peretti, Yabre; Guadagni (28’ st Ferretti), Morrone, Alfieri, Carpani (40’ st Marilungo); Giampaolo (28’ st Senigagliesi), Sbaffo. (A disp.: Meli, Amadio, Quacquarelli, Vona, Stampete, Maragini, Somma). All. Pagliari.



Arbitro: Gangi di Enna.

Marcatori: 29’ pt e 16’ st Carpani, 19’ st Bruzzaniti, 33’ st Senigagliesi.



Note: angoli 6-4; ammoniti Benassai, Alagna e Morrone; respupero 0’ pt e 5’ st.