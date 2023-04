L'Inter è tornata, ma l'Empoli non c'è più: 3-0 per i nerazzurri al "Castellani"

Empoli, 23 aprile 2023 – L’Inter è tornata, ma l’Empoli, da qualche tempo a questa parte, non c’è (o se c’è, non si vede): i nerazzurri espugnano 3-0 il “Castellani” rilanciandosi in chiave-Champions League.

Per l’Empoli, invece, la salvezza torna in discussione. Zanetti schiera Haas a metà campo e Cambiaghi in avanti, al fianco di Caputo. Si rivede anche Ismajli, dopo alcune settimane di assenza. Al 3’, sugli sviluppi di un angolo battuto da Calhanoglu, Brozovic calcia a botta sicura dai 12 metri, ma Baldanzi si immola respingendo il pallone con il corpo.

All’8’ conclusione sballata di Calhanoglu da posizione favorevole. All’11’ gli azzurri chiedono il calcio di rigore per un presunto fallo di mano nei sedici metri su cross di Parisi: l’arbitro fa proseguire. Al 13’ Handanovic salva in disperata uscita su Cambiaghi, solo dinnanzi alla porta al limite dell’area. Al 19’ nuova ripartenza dell’Empoli: Parisi arriva in area e da sinistra serve Baldanzi, sul cui tiro Handanovic non si fa sorprendere. Alla mezz’ora Gagliardini colpisce a centro area, spedendo il pallone sopra la traversa. Al 39’ traversone dalla destra di Bellanova per Correa, a cui non riesce la deviazione vincente sul primo palo.

Al 43’ Perisan anticipa Brozovic lanciato a rete. Inizio di ripresa nel segno di Lukaku: al 3’, infatti, il suo destro appena entro area è chirurgico, andandosi a insaccare nell’angolino basso alla destra di Perisan: è il vantaggio nerazzurro. All’11’ è Calhanoglu che cerca il gol della domenica: il suo tiro dalla distanza termina alto. Al 22’ contropiede nerazzurro, con Calhanoglu che giunge al diagonale dalla sinistra: bravo Perisan ad alzare la palla in corner.

Al 23’ lancio di Gagliardini, girata di testa in piena area di De Vrij: pallone sulla traversa. Al 29’ gran giocata di Baldanzi, che si libera di un paio di avversari e scocca il suo sinistro dal limite: salva De Vrij con il corpo. Al 31’ il raddoppio degli ospiti: Lukaku cerca l’uno contro uno, doppio passo e incrocio dalla sinistra. Al 43’ da Lukaku a Lautaro Martinez per il tris: diagonale ancora dalla sinistra. L’Inter c’è, pure in campionato, l’Empoli al contrario deve ritrovarsi in fretta.

TABELLINO

EMPOLI – INTER 0-3 EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto (27’ st Tonelli), Parisi; Haas (20’ st Grassi), Marin, Bandinelli (27’ st Vignato); Baldanzi; Cambiaghi (20’ st Satriano), Caputo (35’ st Destro). A disposizione: Ujkani, Stubljar, Cacace, Henderson, Pjaca, Degli Innocenti, Stojanovic, Piccoli. Allenatore: Zanetti. INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova (24’st Dumfries), Gagliardini (32’ st Barella), Brozovic, Calhanoglu (42’ st Asllani), Gosens (32’ st Di Marco); Lukaku, Correa (24’ st Martinez). A disposizione: Cordaz, Onana, Dzeko, Darmian, Carboni, Zanotti, Bastoni. Allenatore: Inzaghi. ARBITRO: Marinelli di Tivoli. MARCATORI: 3’ e 31’ Lukaku, 43’ st Martinez. NOTE: giornata calda. Ammoniti: Parisi, Barella. Angoli: 5-4. Recupero: 2’, 4’. Gianluca Barni