L'Empoli regge un tempo, poi passa il Milan al "Castellani": 0-2

Empoli, 8 febbraio 2025 – L’Empoli regge un tempo e poi cede, 2-0, al Milan, nell’anticipo della quinta giornata del campionato di serie A. Situazione di classifica sempre più precaria per gli azzurri, quart’ultimi, che non vincono dall’8 dicembre 2024 (4-1 a Verona). D’Aversa spedisce Goglichidze in panchina, inserendo De Sciglio e Marianucci nell’undici titolare. Parte dalla panchina anche Kouamè. Primo tempo bruttino: si lascia preferire l’Empoli, attento e ordinato dietro e pronto a ripartire con Esposito, Cacace e Colombo.

All’8’ brutta entrata di Cacace su Walker: check del Var per un possibile cartellino rosso (poi rientrato). Da notare che per Pairetto l’intervento non è neppure meritevole di ammonizione. Al 10’ Musah si mette in proprio e conclude in diagonale dalla destra: il suo sinistro non impensierisce Vasquez. Al quarto d’ora, in seguito a una palla persa da Joao Felix in fase difensiva, Grassi calcia dai 14 metri da posizione centrale, ma Walker s’immola respingendo il pallone.

Al 21’ frustata dal limite di Joao Felix: la palla termina a lato. Al 25’, in un contrasto con Jimenez, s’infortuna Viti (torsione del ginocchio sinistro): lo rileva Goglichidze. Al 33’ caos nella retroguardia rossonera: ne approfitta l’ex Colombo, che scocca un terrificante mancino dal limite colpendo l’incrocio dei pali alla destra di Maignan. Al 50’ Hernandez ci prova su calcio piazzato: la sfera si perde sul fondo. È un altro Milan nella ripresa con gli innesti subitanei di Pulisic, Leao e Gimenez: ma l’arbitro Pairetto si erge a protagonista, riuscendo a innervosire le due squadre.

Al 9’ il pessimo Pairetto espelle Tomori per doppio giallo: il difensore commette sì fallo su Colombo, ma l’attaccante pare in netto fuorigioco. Il Var non può nulla in questo caso: il danno al Milan resta. Al 14’ piatto destro di Leao: nessun problema per il portiere azzurro. Sessanta secondi dopo, ancora una conclusione dalla sinistra di Leao: pallone in angolo. Al 18’ Marianucci reagisce ingenuamente a un fallo di Gimenez: Pairetto non si accorge di niente. Il Var lo richiama al monitor: Pairetto affibbia il rosso a Marianucci e il giallo a Gimenez. Torna la parità numerica tra le due squadre.

Al 23’ scende sulla destra Pulisic, arriva sul fondo e crossa: Leao appostato sul secondo palo schiaccia il pallone in rete. È il vantaggio ospite. Alla mezz’ora stacca di testa Joao Felix da centro area, ma la palla termina sopra la traversa. Al 31’ ripartenza letale del Milan: Pulisic rifinisce, Santiago Gimenez raddoppia con un destro a giro appena entro l’area. Al 37’ Vasquez dice no a Joao Felix. Al 43’ il neo entrato Konate sfiora il gol: il suo destro da posizione centrale finisce fuori, ma mette i brividi a Maignan. L’Empoli resta nuovamente a secco di punti: ci sarà da meditare per D’Aversa. TABELLINO EMPOLI – MILAN 0-2 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (28’ pt Goglichidze); Gyasi, Grassi (36’ st Bacci), Henderson (25’ st Zurkowski), Pezzella; Esposito (36’ st Konate), Cacace; Colombo (25’ st Kouame). A disposizione: Silvestri, Seghetti, Sambia, Tosto, Falcusan, Pereira. Allenatore: D’Aversa. MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders (24’ st Thiaw), Fofana (1’ st Pulisic), Jimenez (1’ st Leao); Abraham (1’ st Gimenez), Joao Felix (39’ st Terracciano). A disposizione: Torriani, Sportiello, Bartesaghi, Gabbia, Sottil, Chukwueze, Camarda. Allenatore: Conceicao. ARBITRO: Pairetto di Nichelino. MARCATORI: 23’ Leao, 31’ st Gimenez. NOTE: giornata piovosa. Espulsi: 9’ st Tomori per somma di ammonizioni; 20’ st Marianucci per fallo di reazione. Ammoniti: Joao Felix, Tomori, Henderson, Grassi. Angoli: 2-5. Recupero: 3’, 4’.