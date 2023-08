Follonica Gavorrano: ecco l'esterno classe 2005 Manuel Trivelli

Follonica, 2 agosto 2023 - Il Follonica Gavorrano annuncia l’arrivo in biancorossoblù di Manuel Trivelli, esterno classe 2005 proveniente dall’Under 18 dell’Empoli. Un giovane per mister Masi che può ricoprire diversi ruoli di fascia: principalmente esterno di destra e abituato a giocare in fase offensiva, può all’occorrenza ricoprire anche il ruolo di terzino di spinta, ma anche giocare come ala sinistra per fruttare le buone caratteristiche di accentramento e tiro con il suo piede naturale, il destro. Cresciuto nella scuola calcio del Venturina prima e nelle giovanili del Livorno poi, Trivelli è passato all’Empoli nel gennaio 2020, facendo tutta la trafila fino ad arrivare all’under 18 e, adesso, alla sua prima esperienza tra i grandi in Serie D con il Follonica Gavorrano. E si dimostra un ragazzo con tanto entusiasmo e voglia di crescere, imparando dai più esperti. «Al Follonica Gavorrano troverò sicuramente tanta esperienza e giocatori di grande livello – spiega – Mi aspetto quindi una crescita sia caratteriale che calcistica, oltre a una buona stagione a livello di squadra. Spero di dare il mio contributo, sono qua per dare il massimo e cercherò di fare del mio meglio. A livello tecnico la mia forza principale è la velocità, soprattutto sull’allungo, oltre ad avere un buon tiro e un buon cross. Come esterno di attacco posso giocare sia a destra per sfruttare i cross che a sinistra per il tiro, facendo ciò che chiederà il mister e la squadra. E, ovviamente, non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, cercherò di farmi trovare pronto».