Serie D, battuta d'arresto per il Follonica Gavorrano

Pino autore di una rete

Follonica, 15 marzo 2023 - Battuta di arresto per il Follonica Gavorrano, che esce sconfitto dal campo del Ghiviborgo (3-2 il finale). Nei primi 10’ di partita le due formazioni si studiano, con alcuni cross messi in mezzo dai laterali biancorossoblù che non sortiscono gli effetti sperati. Al 12’ la prima conclusione è ad opera di Giunta, che tenta il tiro da fuori area non trovando però la porta.

Al 15’ passa in vantaggio il Ghiviborgo con il più classico dei gol dell’ex: Tiganj, attaccante adesso in forza ai lucchesi, riceve palla in area e calcia in diagonale, battendo Ombra e realizzando la rete che sblocca il risultato.

Al 18’ Lepri sfiora il pareggio con un bel tiro dal vertice dell’area, la palla si spegne alta di pochissimo. Dall’altra parte si rende pericoloso di nuovo il Ghiviborgo, con Ombra che devia una pericolosa conclusione in angolo. Al 36’ raddoppiano i padroni di casa, ancora con un gol in diagonale sul secondo palo.

Questa volta è Zini a battere Ombra e a realizzare il 2-0. Prima dello scadere Bonura è costretto a togliere Marcheggiani per infortunio, inserendo al suo posto Lorusso. Al triplice fischio dell’arbitro i padroni di casa conducono con il doppio vantaggio, al termine di un primo tempo in cui la formazione di Maccarone è riuscita a capitalizzare le poche occasioni prodotte dalle due squadre.

La ripresa vede le due squadre tornare in campo combattive, mentre al 59’ arriva il gol dei biancorossoblù che accorcia le distanze. Cambio gioco di Origlio per Khribech, che di sponda riceve palla da Souare dopo una bella triangolazione e la mette in mezzo per Pino, che ribatte a rete per la rete del 2-1.

E Lorusso in girata sfiora il gol del pareggio poco dopo. I ragazzi di Bonura si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma nel miglior momento a tornare in gol è invece il Ghiviborgo al 65’: in contropiede Bongiorni raccoglie un cross dalla trequarti e realizza il gol del 3-1, che riporta a due i gol di vantaggio per i padroni di casa.

Al 71’ Lorusso calcia direttamente in porta su calcio di punizione. Il portiere respinge sulla testa di Pino, che in tap in trova ancora pronto Antonini, che devia in angolo. All’86’ pericoloso contropiede di Tiganj, che calcia in porta trovando la risposta di Ombra, che devia miracolosamente in angolo con l’aiuto della traversa.

L’arbitro concede 3’ minuti di recupero, durante i quali i biancorossoblù provano ad attaccare alla disperata. Lorusso tenta una conclusione deviata in angolo: sugli sviluppi Khribech trova il gol del 3-2 che riapre il conto. Nell’ultimo minuto niente da fare per gli uomini di Bonura: al triplice fischio a esultare è il Ghiviborgo, che prosegue l’ottimo momento portando a tre le vittorie consecutive, stoppando invece il Follonica Gavorrano dopo tre vittorie di fila e sette risultati utili consecutivi.