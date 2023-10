Castiglione della Pescaia, 18 ottobre 2023 - Firmata la convenzione, tra la Pro Soccer Lab e il Coni, per l’adesione al modello del progetto “Centro Coni orientamento ed avviamento allo sport”, per la stagione sportiva 2023/24. Un accordo che permetterà alla società della presidente Benedetta Mazzini di valorizzare ulteriormente la propria attività giovanile attraverso un progetto educativo che accompagnerà i giovani atleti e lo staff tecnico durante tutto l’arco dell’anno. “Questo accordo rappresenta per noi – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente Pro Soccer Lab – un ulteriore passo avanti per l’intero movimento giovanile e per la qualità del lavoro che giorno dopo giorno costruiamo con il nostro staff tecnico. Formazione e monitoraggio sono per noi due parole chiave indispensabili per continuare a crescere e per garantire ai nostri ragazzi un percorso fatto non solo di tecnica ma anche di grande professionalità e competenza”. Tra gli aspetti fondamentali dell’accordo ci sono, oltre alla formazione continua, definita in ambito nazionale e in collaborazione con i comitati regionali Coni e con le scuole regionali dello sport, anche un percorso di ricerca attraverso il test di efficienza motoria elaborato dall’Istituto di scienza dello sport del Coni, al fine di raccogliere i dati sulle capacità motorie dei giovani sportivi partecipanti al progetto. Per informazioni sulle attività della Pro Soccer Lab, che oltre alla sede di Castiglione della Pescaia può contare anche sul distaccamento di Grosseto, alla Cittadella dello studente sui campi della Csen, è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it.