Fiorentina, Barone: "In campionato ci aspettavamo qualcosa in più, ma va bene così"

Poznan, 13 aprile 2023 - Intervenuto nel pre partita di Lech Poznan-Fiorentina, il direttore generale Joe Barone ha parlato delle inside della sfida con i polacchi, oltre a fare un punto sulla stagione della squadra. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport: "La partita di stasera fa parte di un percorso e una programmazione di quando siamo arrivati a Firenze. C'è stato tanto lavoro, con tanti alti e tanti bassi. Questa serata sarà spettacolare, ma dobbiamo stare attenti, perché queste partite sono delicate e vanno giocate con attenzione e grinta per portare a casa il risultato. In campionato ci aspettavamo qualcosa in più, però è la nostra prima volta che giochiamo in Europa, e ad inizio stagione abbiamo avuto parecchi infortuni. Abbiamo dovuto abituarci anche a giocare ogni tre giorni. Abbiamo sistemato tante cose, siamo stati vicini alla squadra e in questo percorso siamo stati accanto alla squadra nei momenti difficili".