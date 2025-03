Como-Empoli 1-1: punto prezioso, ma anche tanti rimpianti per gli azzurri toscani

Como, 29 marzo 2025 – L’Empoli conquista un punto prezioso al Sinigaglia contro il Como, nella gara valida per la trentesima giornata del campionato di serie A: finisce 1-1, ma quanti rimpianti per gli uomini allenati da D’Aversa. Con questo risultato, la squadra del presidente Corsi resta al terz’ultimo posto della classifica con 23 punti, 2 in meno di Parma e Lecce, che però hanno disputato una partita in meno. D’Aversa sceglie Vasquez tra i pali. Kouamè vince il ballottaggio con Colombo.

È il Como a fare la partita, ma l’Empoli ad avere le opportunità migliori per passare in vantaggio nella prima frazione di gioco. I lariani sviluppano un buon calcio nella prima parte di tempo, poi crescono gli ospiti che vanno vicini all’1-0. Grande equilibrio, in sostanza. Al 20’ Goldaniga anticipa Vasquez e con un colpo di testa deposita la palla nel sacco, ma è colto in fuorigioco: il gol è annullato. Due minuti più tardi, la replica degli azzurri: il tiro dal limite di Henderson è telefonato.

Al 34’ cross-assist dalla sinistra di Pezzella, Kouamè gira di testa sfiorando la rete. Al 39’ traversone di Gyasi per Grassi, che devia la palla sul palo alla destra di Butez: un’altra grossa occasione. Al 3’ della ripresa Perrone, entrato in campo all’inizio del secondo tempo, rifinisce un’azione manovrata dei comaschi, costringendo Vasquez ad alzare la sfera sopra la traversa. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Goldaniga spreca da pochi passi.

Al 6’ incredibile errore di Kouamè, che in ripartenza vince il duello con l’avversario, scarta il portiere uscito sulla trequarti in disperata uscita, ma manda il pallone a sbattere sul palo. E dopo aver sbagliato tanto, troppo, l’Empoli subisce: al 16’ splendida azione offensiva dei padroni di casa, cross-assist di Vojvoda dalla destra e il greco Douvikas realizza porta vuota il suo primo gol in serie A. Al 23’ Vasquez mette sopra la traversa una conclusione di Da Cunha.

Alla mezz’ora lo squillo empolese: tutto parte da Fazzini, subentrato a Viti, che apre sulla sinistra, ove Pezzella pennella il pallone per Kouamè, che sottomisura stavolta non fallisce, segnando di testa. Al 35’ grossa chance per Ikone, che spreca da posizione favorevole: libera Bacci. Clamoroso sbaglio di Koaumé al 44’: solo innanzi all’estremo difensore, calcia alle stelle. L’Empoli vacilla al 47’, per la caccia dal terreno di gioco di Fazzini, colpevole di un brutto fallo di gioco. Al 50’ Vasquez dice no al sinistro di Da Cunha. Il punto è importante, ma questa volta non è possibile non recriminare per le tante, troppe palle-gol gettate alle ortiche.

TABELLINO

COMO (4-3-3): Butez; Kempf, Goldaniga, Vojvoda, Moreno (11’ st Douvikas); Da Cunha, Sergi Roberto (1’ st Perrone), Caqueret (42’ st Gabrielloni); Diao, Cutrone (11’ st Valle), Strefezza (33’ st Ikone). A disposizione: Vigorito, Reina, Jack, Smolcic, Der Brempt, Iovine, Engelhardt, Braunoder, Fadera, Azon. Allenatore. Fabregas.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (25’ st Solbakken), Marianucci, Viti (13’ st Fazzini); Gyasi (41’ st De Sciglio), Grassi, Henderson (25’ st Bacci), Pezzella; Esposito (25’ st Colombo), Cacace; Kouamè. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Kovalenko, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konatè. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

MARCATORI: 16’ Douvikas, 30’ st Kouamè.

NOTE: giornata serena dal punto di vista climatico. Espulsi: 47’ st Fazzini. Ammoniti: Goglichidze, Goldaniga, Sergi Roberto, Pezzella, Henderson, Grassi. Gyasi. Angoli: 4-1. Recupero: 1’, 4’.