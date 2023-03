Calcio. Terza: Ospedalieri non molla

Azione

Pisa 28 marzo 2023 – Il Corazzano pareggia, gli Ospedalieri vincono uno scontro diretto: si infiamma la Terza Categoria pisana. Il Corazzano di mister Filomena non va oltre il pareggio a reti bianche sul campo del Legoli e resta al comando con cinquanta punti. Ma si fanno sotto gli Ospedalieri di mister Palla che vanno a vincere lo scontro diretto sul terreno del Via di Corte: 0 – 2 per i giallorossi che salgono a quota quarantacinque punti, a meno cinque dal Corazzano. La Fornace, che piega il Marciana per 2 – 1 è terza con quarantuno punti, a meno nove dalla capolista ed a meno quattro dagli Ospedalieri. Via di Corte che così rimane amaramente a trentanove punti al quarto posto in graduatoria. La quinta piazza piazza play-off è dell’Oltrera travolto un po’ a sorpresa sul campo del Perignano per 3 – 0. Atletico Cascina e Montefoscoli appaiati al sesto posto: i primi superano 5 – 1 il Ponteginori, mentre i secondi espugnano il campo del fanalino di coda Montopoli per 1 – 2. Romaiano ottavo, battuto da uno Zambra che risale la classifica e si porta a venticinque punti. La Freccia Azzurra mette al tappeto il Litorale Pisano col minimio scarto: 1 – 0.

Fabrizio Impeduglia