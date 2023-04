Calcio. Terza: Corazzano al comando!

Pisa 6 aprile 2023 – Quattro pareggi, tre vittorie interne ed una esterna nella nona giornata del girone di ritorno del campionato di Terza Categoria pisano. Il Corazzano capolista pareggia 2 – 2 contro La Fornace terza in classifica: a tabellino Freschi e Nacci per la squadra di mister Filomena e Pistolesi e Fontanelli per quella di mister Bilanci. Gli Ospedalieri non ne approfittano, dunque restano a meno cinque dalla vetta ed a più quattro da La Fornace e dal Via di Corte. Infatti è 2 – 2 contro l’Atletico Cascina: la squadra di mister Palla, in vantaggio per 2 – 0 con le reti di Mirigliani e Rexephaj si fa recuperare dagli ospiti a segno con Amoroso e Beggi su rigore. Il Via di Corte coglie una vittoria importante nel posticipo di lunedì sera a Pontedera superando l’Oltrera per 0 – 1. Quarto posto a braccetto con La Fornace, a meno quattro dagli Ospedalieri secondi. Il quinto posto play-off è del Montefiscoli che con una rete di Guerrini supera il Perignano per 1 – 0 e scavalca l’Oltrera in classifica. Settimo posto per l’Atletico Cascina con trentasette punti, ed ottavo per il Litorale Pisano che con una fantastica tripletta di Matteoni travolge il Legoli per 3 – 0. Marciana e Montopoli di dividono la posta in palio a reti bianche (0 – 0) nel posticipo di lunedì e rimangono rispettivamente penultima ed ultima con diciassette e quattro punti. Ponteginori a valanga sullo Zambra: finisce 5 – 1 con la doppietta di Orlandini e le reti di Grandoli, Di Vita e Laghi per i padroni di casa, mentre la rete della bandiera ospite è opera di Barone. Pareggio tra Romaiano e Freccia Azzurra (1 – 1, Brillanti per i locali e Comini per gli ospiti): nono posto per il Romaiano, dodicesimo per la Freccia Azzurra. Il capocannoniere del campionato è l’albanese Rexephaj autore fino ad oggi di ben ventuno reti, seguito da Barone dello Zambra con tredici, e diversi giocatori a dodici centri stagionali: Fegatilli del Montefoscoli, Scardaci della Freccia Azzurra, Mascagni del Litorale Pisano, e Mouthi e Chagdoune del Romaiano. Nel girone livornese la Bellaria Cappuccini al comando con cinquantasei punti, seguita dall’Academy Livorno a cinquantadue. Quartultimo il Pisa Ovest battuto in casa dal Palazzi (1 – 2). Tre giornate al termine del campionato, solo nove punti ancora a disposizione.

Fabrizio Impeduglia