Calcio. Seconda: La Cella vittoria fondamentale

Azione

Pisa 6 marzo 2023 – In Seconda Categoria nel girone A, La Cella espugna Ricortola grazie ad una rete di Giannini (0 - 1). Risultato pesantissimo che porta in fuga la squadra di mister Vuono, ora a quarantaquattro punti in classifica, a più quattro sulla prima inseguitrice Mulazzo, fermata 1 – 1 a Lido di Camaiore. Ottavo posto per il San Prospero che pareggia 2 – 2 sul campo della Carrarese Giovani. Ponte delle Origini dodicesimo dopo la sconfitta interna al Campo Arno contro il San Macario Oltreserchio. Più sotto il Pontasserchio, tredicesimo con ventiquattro punti: sul campo del Don Bosco Fossone è 2 – 2. Terzultimo il Pappiana,batuto in casa dal Monzone (0 – 1). La regola della forbice rischia di essere fatale per la formazione di mister Telluri che ha solo dodici punti in ventuno gare.Il Don Bosco Fossone è penultimo a dieci, ultima la ritirata Atletico Podenzana.

Ponte delle Origini – San Macario Oltreserchio 2 – 3

Ponte delle Origini: Lippi, Kantè, Lossi (Franciosi L.), Masoni (Del Pecchia), Ficini, Madrigali, Filidei, Tarantino (Franciosi G.), Galli, Barletta, Di Lupo (Ticciati). A disposizione Vassallo, Nassi, Matteini, Di Sarli, Fumarola. All. Morganti

San Macario Oltreserchio: Della Bidia T., Aureli (Della Bidia S.), Rugani, Cappelli, Pieruccini F., Pieruccini N., Bertilacchi, Bertolozzi (Loria), Romanini (Morotti), Niccoli, Francalanci (Rosati). A disposizione Ferrarini, Bianchini, Venturi, Marlia, Mazzeo All. Bisordi

Marcatori: 12’ e 35’ Lossi, 15’ e 19’ Romanini, 83’ Pieruccini F.

Note: espulso Cappelli al 68’

Nel girone B la Nuova Popolare Cep cade in casa contro i lucchesi del Pontecosi Lagosi. Penultimo posto con tredici punti per la squadra del Cep.

Nuova Popolare Cep – Pontecosi Lagosi 1 – 2

Nuova Popolare Cep: Bevilacqua, Battelli (Cavicchi), Ghelarducci, Masoni, Cioni (Ficini), Guerrini, Giuffrida (Lentini), Bertini, Bahiti, Mulè, Simonelli (Russo). A disposizione Botrini, De Paolis, Folleri, Tornatore. All. Guerrini

Pontecosi Lagosi: Nelli, Gennaro (Pierotti), Massei (Bertucci E.), Bonini, Pellegrinotti, Pieroni, Frediani (Pennacchi), Marigliani, Micchi, Lunardi, Serani (Piagentini). A disposizione Castelli, Venanzi, Bertucci L., Angelini. All. Serani

Marcatori: 62’ Giuffrida, 64’ Frediani, 67’ Bonini

Note: espulso al 42’ Bahiti