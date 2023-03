Calcio. Seconda: derby al Pontasserchio (5 - 0)

Mister Tamagno

Pisa 13 marzo 2023 – Nel girone A di Seconda Categoria, La Cella capolista ha riposato e purtroppo ha visto arrivarsi ad un solo punto di distanza l’inseguitrice Mulazzo vittoriosa 3 – 2 in casa contro la Carrarese Giovani. Ed ha vinto anche il San Macario Oltreserchio (2 – 1 al Ricortola) che si è portato al terzo posto a meno quattro dai pisani di mister Vuono. Settimo posto per il San Prospero Navacchio che fra le mura amiche supera 3 – 0 la Filattierese. Doppietta di Collecchi e rete di Gjuta. Gran boccata di ossigeno per il Pontasserchio di mister Tamagno che piega il Ponte delle Origini per 5 – 0 nel fondamentale derby salvezza giocato allo ‘Scirea’ di Arena Metato. A segno Casarosa, Aiello, Alberti, Paoletti e Ghezzi. Sul 3 – 0 il portiere di casa ha parato un calcio di rigore per una domenica da incorniciare per il Pontasserchio. Notte fonda invece per il Ponte delle Origini quartultimo con ventisei punti, ma ancora con tredici di forbice sulla terzultima Don Bosco Fossone che ha praticamente travolto il Pappiana addirittura per 7 – 3 scavalcandolo e lasciandolo penultimo a dodici punti in ventidue gare. Per il Pappiana una sconfitta tremenda che costringe la squadra di mister Telluri al penultimo posto, scavalcata nello scontro diretto dal Don Bosco Fossone. Oltre alla posizione ci sono ora ben quattordici punti di forbice per sperare nella salvezza.

Nel girone B affonda ancora la Nuova Popolare Cep che, sia pur immeritatamente, rimane penultima ma adesso ad un solo punto di vantaggio sull’ultima Diavoli Rossi Filicaia che ha imposto l’1 – 1 interno al Pontecosi Lagosi. La squadra di mister Guerrini perde nel finale, con gli ospiti del Fornaci di Barga che si impongono nel finale grazie ad una rete messa a segno dal centrocampista Picchi.

Nuova Popolare Cep – Fornaci – 0 – 1

Nuova Popolare Cep: Bevilacqua, Giuffrida (Francione), Simonelli, Pagliai, Masoni, Guerrini, Ficini (Cavicchi), Bertini, Lentini, Mulè (Bahiti), Cioni. A disposizione Botrini, Caponi, Battelli, De Paolis, Russo. All. Guerrini.

Fornaci di Barga: Papi, Napolitano, Pennucci C., Picchi, Cecchini, Pioli, Biagioni, Shaqja, Biggi, Polpetta, Pennucci (Hudu, poi Michetti). A disposizione Giuliani, Giannecchini, Clavijo Fuquenne, Taddei.

Marcatore: 81’ Picchi

Note: espulsi al 54’ Napolitano e Cavicchi