Calcio. Promozione: Urbino, che rabbia!

Pisa 3 aprile 2023 – Urbino Taccola beffato nell’ultima giornata del campionato di Promozione. Una beffa che fa rabbia, dato che i Colli Marittimi in svantaggio per 1 – 0 sul campo dell’Invicta Sauro, ribaltano in due minuti nel recupero (tra il novantesimo ed il novantaduesimo) a risultato dell’Urbino Taccola acquisito.

Ebbene si, l’Urbino Taccola ha fatto quello che voleva e poteva: vincere e battere il Gambassi. Ma non è bastato perché a Grosseto l’Invicta si è fatta segnare due volte ed i Colli Marittimi hanno ribaltato e battuto i padroni di casa sorpassando gli ulivetesi e piazzandosi al quarto posto, l’ultimo utile per disputare la semifinale play-off contro il Castiglioncello che battendo il San Miniato 2 – 0 è arrivato terzo. In finale ci sarà la Geotermica seconda.

Vittoria dunque inutile per la squadra di mister Roberto Taccola che finisce questa bella stagione al quinto posto, anche se avrebbe meritato di più. Urbino Taccola – Gambassi – 3 – 1 Urbino Taccola: Bulleri, Lazzerini, Franchi, Veli, Anichini, Taglioli Lo., Baldini, Cecchi, Nassi, Antoni, Igbineweka. A disposizione Batistoni, Balduini, Desideri, Laniyonu, Paciarelli, Taglioli Le., Pinna, Bani, Cioni. All. Taccola Ganbassi: Federico, Pellegri, Signorini, Carcione, Salerno, Orlandini, Mazzanti, Giorgio, Rosi, Angioli, Abbate. A disposizione Posarelli, Baragli, Vallesi, Ciappi M., Gaudino Baronello, Boumarouan, Oliva A., Antonini, Botti. All. Giglioli Arbitro: Chisari di Livorno Marcatori: 57' Franchi, 70' Veli, 80' Angioli, 86' Igbineweka

Fabrizio Impeduglia