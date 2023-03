Calcio. Promozione: Urbino a Cecina per vincere

Fabio Franchi ds del'Urbino Taccola

Pisa 25 marzo 2023 – Una domenica con gare decisive su tutte i campi.

In Promozione l’Urbino Taccola gioca sul campo della capolista Cecina, già promossa da alcune settimane. La speranza per gli ulivetesi è quella di trovarsi di fronte una capolista un po’ morbida e con poche motivazioni come quella che ha giocato e perso domenica scorsa a San Miniato. In questo momento infatti, a due giornate dalla fine, l’Urbino Taccola è quinto con trentasei punti ma sarebbe fuori dalla griglia play-off a causa della regola della forbice che lo esclude dato che la Geotermica seconda in classifica ha quarantotto punti, dodici in più. Castiglioncello e Colli Marittimi sono appaiate al terzo posto con trentasette punti: la squadra di mister Taccola deve provare a sorpassare almeno una delle due.

“Non sarà facile – commenta il direttore sportivo ulivetese Fabio Franchi – perché lo Sporting Cecina domenica vorrà chiudere la stagione festeggiando davanti ai propri tifosi la vittoria di un campionato dominato, e poi nell’ultima giornata affronteremo un Gambassi che avrà probabilmente bisogno di punti per salvarsi. Comunque, arrivati a questo punti ci proveremo”.

In coda è delicatissima la situazione del Ponsacco ultimo con venti punti e dell’Atletico Etruria penultimo con ventuno: i primi ospitano il Castiglioncello, mentre i secondi ricevono l’Atletico Piombino. Due partite che saranno due autentiche battaglie.