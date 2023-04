Calcio. Prima: San Frediano vince il derby

Pisa 3 aprile 2023 – In Prima Categoria il San Frediano vince il derby contro il Migliarino Vecchiano per 3 – 1 e conquista la permanenza nella categoria. Una vittoria che, in virtù della ‘forbice’ di punti consente di ‘salvarsi’ sia al Tirrenia sconfitto in casa dalla capolista Viareggio, sia al San Giuliano che ha osservato il proprio turno di riposo. Dunque San Frediano ottavo con trenta punti, e San Giuliano e Tirrenia noni con ventinove. Sempre a quota ventinove salva anche la Torrelaghese che ha vinto il derby contro il Corsanico che, a questo punto si giocherà la salvezza nel play-out contro il Migliarino Vecchiano.

La squadra del nuovo tecnico Andreotti ha fatto bene al ‘Parra’: è andata sotto nella prima frazione, ha trovato la forza di pareggiare, ed è crollata una volta rimasta in inferiorità numerica. La passione del mister e la voglia dei ragazzi possono ancora far credere alla salvezza: sarà importante superare il Corsanico nella stagione regolare, in modo da poter disputare lo spareggio con maggiori possibilità di permanenza nella categoria.

Il Calci cade contro la Folgor Marlia terza e difficilmente riuscirà a disputare il play-off come quarta classificata. La squadra di mister Pagano è sesta con trentotto punti, otto in più del San Frediano d uno in più dell’Atletico Lucca settimo. Folgor Marlia–Calci 2–1 Folgor Marlia: Menichetti, Della Maggiora (Ercolano), Micheletti (Bagnatori D.), Tuzi, Borelli, Bocca, Curumi, Giannotti, Ceciarini, Ragghianti, Bacci (Nottoli). A disposizione Mariotti, Giomi, Bagnatori L., Quilici, Franco A., Franco L. All. Gambini Calci: Simoncini, Menicagli (Ulivieri), Cirillo, Giorgi, Pellegrini, Bartoli, Perazzoni (Bufalini), Pitti, Toni, Vaglini (Fantacci), D’Andrea Pisani (Campus). A disposizione Bici, Colombani, Rossi, Cara, Marchetti. All. Pagano Marcatori: 39’ Toni, 63’ Ercolano, 77’ Ceciarini San Frediano–Migliarino Vecchiano–3-1 San Frediano Calcio: Cateni, Santerini, Mancini (Bilancieri), Gemignani, Santerini, Fiori (Scardigli), Tammaro, Ferrante, Marinai, D’Amore (Vannozzi), Anzalone (Scafuri). A disposizione Nannipieri, Guainai, Ceschia, Codella. All. Tocchini Migliarino Vecchiano: Bettini, Umalini, Longobardi, Mori, Morge (Bandini), Chelotti, Pardi, Lobue (Merone), Le Rose (Montanelli L.), Harch (Montanelli F.), Coli (Armenante). A disposizione Fantozzi, Paoloni, Moretti, Benedettini. All. Andreotti Marcatori: 12’ e 75’ D’Amore, 47’ Coli, 80’ Marinai Note: espulso Chelotti Tirrenia–Viareggio–1–2 Tirrenia: Fadda, Prato (Morgana), Mani, Betti, Pieroni, Giari, Termine, Luperini, Cozzi (Salvadori), Anichini (Paduano), Arrighi. A disposizione Bonaretti, Frroku. All. Tortiello Viareggio: Carpita, Gemignani, Martinelli G. (Scaranna), Benedetti, Bertacca, Monopoli, Martinelli L., Minichino, Palazzolo (Cinquini D.), Marinai, Chicchiarelli. A disposizione Santini, Cinquini G., Vecoli, Pugliese, Randazzo. All. Santini Arbitro: Lorenzi di Pistoia Marcatori: 41’ rig. Marinai, 75’ Scaranna, 83’ Termine