Calcio. Prima: San Frediano e San Giuliano a braccetto

Azione

Pisa 13 marzo 2023 – In Prima Categoria pareggiano San Frediano e San Giuliano che mantengono l’ottavo posto a braccetto con ventisette punti in ventitre gare. Il San Frediano torna con un pareggio a reti bianche dalla lunga trasferta a Serricciolo, mentre il San Giuliano sul sentito di Lucca fa 2 – 2 contro l’Atletico, e si salva dal rigore fallito dai locali a dieci minuti dalla fine della sfida. Cade invece il Tirrenia sul difficile campo della Folgor Marlia, terza forza del campionato. La squadra di mister Tortiello deve stare attenta a mantenere il vantaggio sul Migliarino Vecchiano in queste ultime giornate di campionato. Già domenica il derby col Calci in programma tra le mura amiche non sarà una gara semplice.



Serricciolo – San Frediano 0 – 0

Serricciolo: Landi, Casciari, Lisi, Tazzini, Francini (Antinori), Mameli, Scarpa (Tonelli), Angelotti, Conedera, Piscopo, Tavoni (Forfori). A disposizione Bacchi, Pennucci, Gilli. All. Bertacchini

San Frediano Calcio: Cateni, Guainai (Frizzi), Tammaro, Mancini, Gemignani, Marinai, Fiori (Grassi), Spinelli, D’Amore, Puliti, Girolami (Ferrante). A disposizione Nannipieri, Scafuri, Scardigli, Vannozzi, Cappagli, Anzalone. All. Tocchini



Atletico Lucca – San Giuliano 2 – 2

Atletico Lucca: Agozzini, Sarti, Benedetti, Ferretti (Petretti), Tocchini (Berrettini), Lucchesi (Marzi), Posarelli (Burgalassi), Bonini, Secchi, Tabarrani, Giuliani (Bartoli). A disposizione Berti, Burgalassi, Biagini, Petretti, Bartoli, Marzi, Ndiaye, Berrettini, Betti. All. Merciadri

San Giuliano: Bertini, Gremigni, Grasseschi, Nastasi, Di Cocco, Benvenuti (Ferretti), Micheletti (Nacci), Gradi, Baroni (Baldacci), Aufiero, Ghelardoni. A disposizione Malasoma, Genovesi, Principe. All. Roventini

Marcatori: 22’ e 72’ Secchi, 32’ Gremigni, 38’ Ghelardoni

Note: Berrettini fallisce in calcio di rigore (80’)



Folgor Marlia – Tirrenia 1 – 0

Folgor Marlia: Menichetti, Giomi, Micheletti (Bagnatori), Vitelli (Giampaoli), Borelli, Bocca, Tuzi (Curumi), Ceciarini, Busembai (Bacci), Ragghianti. A disposizione Mariotti, Franco L., Franco A., Giannotti, Donati. All. Gambini

Tirrenia: Giacobbe, Prato, Luperini, Betti, Pieroni, Giari, Termine (Salvadori), Balleri, Arrighi, De Marchi (Cozzi), Anichini (Giambruni). A disposizione Fadda, Ffroku, Colombini, Mani, Paduano. All. Tortiello

Marcatore: 56’ Ceciarini