Calcio. Prima: brutto tonfo Migliarino in casa

Azione

Pisa 13 marzo 2023 – Nel girone A di Prima Categoria crolla pesantemente in casa il Migliarino Vecchiano nel ‘Derby del Parco’ contro la Torrelaghese: lo 0 – 3 finale inguaia i biancorossi che avrebbero potuto fare un passo in avanti fondamentale verso la salvezza diretta. Ed invece già dopo dieci minuti gli ospiti sono andati sullo 0 – 2 grazie alla doppietta di Passaglia. Ora invece, con la Virtus Marina di Massa ritirata e dunque retrocessa, ed il Lammari ormai spacciato ad otto punti, resta l’insidia Corsanico con i suoi tredici punti, cinque in meno del Migliarino Vecchiano che vede allontanarsi non solo la Torrelaghese ma anche il Serricciolo. La preda più vicina per la squadra di mister Trinci è il Tirrenia che ha ventitre punti, ma cinque lunghezze non sono poche a questo punto della stagione con sole sei gare da disputare. Intanto domenica ci sarà Corsanico – Migliarino Vecchiano, una partita che potrà dire veramente tanto sull’esito finale di questa stagione. Corsanico capace di imporre il pareggio al Calci in casa, allo Stadio Comunale di Via Tevere. Una partita combattuta e terminata 1 – 1 fra le due compagini con le reti di Toni per i calcesani di mister Pagano e di Correia per gli ospiti di mister Maffei. Punto pesantissimo per il Corsanico che in questo girone di ritorno, con qualche ritocco, ha dimostrato di ceredere nella possibilità di riacciuffare il Migliarino Vecchiano.

Migliarino Vecchiano – Torrelaghese – 0 – 3

Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi, Mori, Benedettini, Morgè, Armenante (Lo Bue), Chelotti, Pardi (Merone), Harch (Montanelli F.), Montanelli L. (Umalini), Montanelli D. (Le Rose), A disposizione Fantozzi, Bandini, Moretti, Andreotti. All. Trinci

Torrelaghese: Mariani, D’Onofrio (Carmazzi), Pardini, Comelli, Polettti, Tancredi, Pezzini (Longobardi), Grossi (Checchi), Marsili (Capo), Dalle Luche, Passaglia (Dati). A disposizione Aperti, Cheli, All. Baldini

Marcatori: 7’ e 10’ Passaglia, 41’ Dalle Luche

Calci – Corsanico 1-1

Calci: Simoncini, Menicagli, Fantacci, Bartoli, Pellegrini, Ricci, Bufalini, Pitti, Toni, Vaglini, Jenjare. A disposizione Bici, Giorgi, Colombani, Ulivieri, Rossi, Cara, Magagnini, Marchetti, D’Andrea Pisani. All.: Pagano

Corsanico: Lippi, Ambrogi, Frusteri, Cortopassi, Tomei, Lazzarini, Del Frate, Barducci, Correia, Cerri, Giunta. A disposizione Mei, Cipollini, Gradi, Marianelli, Simonini. All. Maffei

Marcatori: Toni, Correia