Rosetti su Fiorentina-Braga: “Quel gol annullato, situazione complicata”

Firenze, 3 marzo 2023. Al Centro tecnico di Coverciano è andata in scena la cerimonia di premiazione del Premio Ferruccio Salvetti, organizzato dalla famiglia Salvetti e giunto alla seconda edizione. Il premio è nato nel 2019 ed è tornato quest’anno dopo lo stop forzato a causa della pandemia.

Video: parla Casarin

Tra i presenti molti esponenti del mondo arbitrale, come Paolo Casarin e tanti altri. Premiati Roberto Rosetti, Stefano Braschi, Deborah Bianchi, Matteo Aprecena, Duccio Baglioni, Marco Ravaglioli, Gabiele Cioffi ed è stato consegnato un premio alla memoria di Andrea Lastrucci. Rosetti, presidente della commissione arbitri della Uefa, ha parlato così: “E’ un’emozione tornare a Coverciano, che è casa nostra, dove tutti noi siamo cresciuti”.

Video: le parole di Braschi, “Giornata significativa”

Rosetti si è soffermato sull’episodio relativo al gol annullato a Cabral in Fiorentina-Sporting Braga: “È stata una situazione al limite, molto difficile e complicata. In quel caso la goal-line technology ha funzionato, perché il pallone era dentro di 2 millimetri, ma il Var non era convinto di questa decisione, perciò è intervenuto. Chiaramente, in questo caso, sarebbe stato meglio se non fosse intervenuto”.

Rosetti poi si è espresso anche sull’operato di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B: “Voglio fare i complimenti a Rocchi per il grande lavoro che sta facendo con gli arbitri italiani”. Lo stesso Rocchi ha poi ringraziato le società di Serie A e B per la disponibilità agli incontri con il mondo arbitrale e ha concluso il suo intervento con queste parole: “Lavoriamo per migliorare, come sempre, sia per quanto riguarda gli arbitri che l’uso del VAR”.