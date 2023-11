Calcio, le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C

Firenze, 23 novembre 2023 – Squadre in campo dalla Serie A alla C: tornano tutte a giocare dopo la pausa per la Nazionale. Ecco il quadro delle partite.

SERIE A

Milan-Fiorentina (sabato 25 novembre, ore 20,45)

Empoli-Sassuolo (domenica 26 novembre, ore 15)

SERIE B

Sampdoria-Spezia (venerdì 24 novembre, ore 20,30)

Pisa-Brescia (sabato 25 novembre, ore 16,15)

Ternana-Palermo (domenica 26 novembre, ore 16,15)

SERIE C

Lucchese-Vis Pesaro (sabato 25 novembre, ore 16,15)

Juventus U23-Arezzo (sabato 25 novembre, ore 18,30)

Perugia-Carrarese (sabato 25 novembre, ore 18,30)

Pontedera-Entella (sabato 25 novembre, ore 20,45)

Torres-Gubbio (domenica 26 novembre, ore 14)