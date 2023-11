Lucchese-Vis Pesaro 1-2, la doppietta di Sylla stende i rossoneri

Lucca, 25 novembre 2023 – Il blackout del primo tempo costa caro alla Lucchese, che contro la Vis Pesaro rimedia un’altra sconfitta casalinga. I rossoneri devono fare a meno di capitan Tiritiello infortunato, al suo posto al centro della difesa Sabbione assieme a Benassai non al meglio della condizione.

Parte molto meglio la Vis che al 2’ con Pucciarelli, chiama Chiorra al primo intervento di giornata. La Lucchese risponde con un colpo di testa di Magnaghi che scheggia la traversa. Sono però gli ospiti che fanno la partita e al 17’ passano in vantaggio grazie ad un calcio di rigore concesso dall’arbitro per una trattenuta di Benassai ai danni di Sylla. Il centravanti senegalese non sbaglia e porta in vantaggio i marchigiani, che sembrano giocare sul velluto e al 22’ raddoppiano sempre con Sylla che salta più in alto di De Maria e di testa appoggia la palla in rete. I rossoneri provano a reagire, ma faticano a trovare occasioni degne di nota. Allo scadere ci prova Quirini di testa, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa.

Nella ripresa Gorgone manda dentro Rizzo Pinna, per cercare di dare maggior peso in avanti e proprio il neo entrato al 10’ segna il 2 a 1, approfittando di un errore tra Polverino e Ceccacci, con quest’ultimo che sarà costretto a asciare l campo, il numero otto rossonero riesce a mettere la sua firma sul match. E’ una Lucchese più aggressiva che va vicina al pareggio al 19’ con Magnaghi che con un bel tiro a mezz’altezza costringe Polverino alla provvidenziale deviazione in angolo. Ci provano fino alla fine i rossoneri, ma non riescono a pareggiare un match, che purtroppo si è deciso nel primo tempo. Molto meglio la partita giocata nel secondo grazie anche l’ingresso di Rizzo Pinna autore della rete, che ha portato brio ad una squadra apparsa opaca. Finale con contestazione da parte della curva rossonera.

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna (1’ st Rizzo Pinna), Sabbione, Benassai, De Maria (40’ st Djibril); Gucher, Cagnianiello; Quirini, Russo, Guadagni (38’ st Roero); Magnaghi. (A disp.: Coletta, Perotta Toma, Tumbarello, Sueva, Berti, Merletti, Yeboah). All. Gorgone.

VIS PESARO (3-4-1-2): Polverino; Ceccacci (13’ st Da Pozzo), Tonucci, Zagnoni; Nina (8’ st Iervolino), Rossetti, Valdifiori (31’ st Loru), Zoia; De Vries (8’ st Magnus), Pucciarelli (31’ st Mamona); Sylla. (A disp.: Mariani, Fortin, Rossoni, Alfonso, Cusumano, Gulli). All. Banchieri.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro.

Reti: 18’ pt (rig.) e 23’ pt Sylla, 10’ st Rizzo Pinna.

Note: angoli 12-0; ammoniti Benassai, De Maria, Gorgone, Iervolino, Da Pozzo, Magnus; espulso al 45’ st Valdifiori dalla pachina per proteste recupero 1’ pt e 6' st; spettatori 2.069. Alessia Lombardi