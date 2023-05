Botti e fuochi d'artificio: i tifosi della Salernitana guastano la notte della Fiorentina

Firenze, 3 maggio 2023 – Sempre un po’ turbolenti le trasferte della Fiorentina a Salerno. Stavolta nulla in confronto a 25 ani fa con la famosa bomba carta lanciata da tifosi granata che costò un’assurda eliminazione dalla Coppa Uefa 1998 contro il Grasshopper (si giocava a Salerno per la squalifica del “Franchi”). Niente di tutto questo, ma è stata in ogni caso una serata poco piacevole quella che hanno passato in Cilento i giocatori di Vincenzo Italiano che nel cuore della notte - erano passate da poco le 24 - sono stati svegliati da una raffica di petardi e fuochi d'artificio accesi da alcuni sostenitori della Salernitana all'esterno dell'hotel dove Biraghi e compagni stavano passando la notte di ritiro pre-gara in vista della sfida di oggi contro la Salernitana (il Park Hotel Mercato San Severino). Scene, peraltro, già viste nei giorni scorsi a Napoli, dove alcuni sostenitori azzurri hanno tentato di guastare il riposo del Milan alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions. Sonno, dunque, rovinato e per qualche componente della squadra e dello staff anche una nottata passata in bianco, visto che le camere dell'albergo (pur essendo a quattro stelle) non erano del tutto insonorizzate e che il risveglio improvviso non ha certo conciliato il riposo dopo il grande spavento. Nel frattempo, in virtù delle passate frizioni tra le due tifoserie (da Firenze sono attesi appena 230 sostenitori per il match odierno), il Comune di Salerno ha già predisposto un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine attorno allo stadio Arechi.