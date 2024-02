Bacialla bike, da Terontola parte il Circuito Maremma Tosco-Laziale

Arezzo, 13 febbraio 2024 – L’edizione numero 21 della Bacialla Bike è chiamata a inaugurare la nuova edizione del circuito della Maremma Tosco-Laziale, oltre che l’Mtb Tour Toscana. La gara di Terontola (AR) è ormai una classica che ha valicato i confini regionali tanto da poter vantare sempre una partecipazione veramente nazionale, sia per qualità che per numeri.

Due i percorsi a disposizione degli appassionati, il principale di 45 km per 1.500 metri di dislivello tutto su fondo battuto, con la scalata del Monte Ginezzo fino ai suoi 920 metri nella prima parte e un’altra asperità come il Colle dei Termini (546 metri) nella seconda. Non mancano i single track impegnativi, soprattutto in discesa come quello del Monte Girella proprio prima dell’ultima picchiata che porta all’interno del Bike Park di proprietà della società organizzatrice.

Un tracciato divertente ma che misurerà anche lo stato di forma di ogni appassionato alle prime uscite dopo la pausa invernale. Previsto anche il percorso Classic di 28 km per 900 metri, aperto anche alle E-bike e ai non competitivi.

Lo start della gara è fissato alle ore 10:00 da Parco Robinson, con il percorso corto che scatterà 5 minuti dopo. Le bici elettriche partiranno alle ore 9:30. E’ prevista anche la prova non agonistica per Giovanissimi e quella su percorso ridotto per Esordienti e Allievi. La quota di partecipazione è di 30 euro, con chiusura il 7 marzo: chi volesse provvedere sul posto dovrà pagare 40 euro. Per i cicloturisti il costo è di 20 euro. La prova sarà l’occasione per conoscere il territorio di Terontola, frazione del comune di Cortona ma anche località che si affaccia sulla zona del Lago Trasimeno, insomma dove il verde la fa da padrone…

Per informazioni: Ciclismo Terontola, https://www.ciclismoterontola.it/blog/event/bacialla-bike-2024/